Spielunterbrechung beim Leipziger Derby: Verband ermittelt gegen beide Vereine

Leipzig. Nach der von Fans des 1. FC Lok verursachten Spielunterbrechung am Samstag beim Derby gegen Chemie Leipzig hat das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) gegen beide Vereine ein Verfahren eröffnet. Blau-Gelbe und Grün-Weiße wurden um schriftliche Stellungnahme innerhalb von fünf Tagen gebeten, hieß es am Montag.

Wie der Vorsitzende des Sportgerichts Stephan Oberholz gegenüber LVZ.de erklärte, werde gegen Lok Leipzig aufgrund des unsportlichen Verhaltens seiner Fans ermittelt. Bei Gastgeber Chemie bestehe zudem der Verdacht, dass nicht ausreichend Sicherheitskräfte im Einsatz gewesen seien. Grundlage für die sportjuristischen Ermittlungen sei der Sonderbericht von Schiedsrichter Oliver Lossius, in dem die etwa 15 Minuten lange Spielunterbrechung ausführlich beschrieben wird.

Identität der Täter weiter unklar

Zwei vermummte Lokfans waren in der 87. Minute beim Stand von 1:0 für ihr Team über den Zaun des Gästeblocks auf das Spielfeld des Leutzscher Alfred-Kunze-Sportparks gesprungen. Kurz zuvor hatte Chemie-Torwart Markus Dölz eine rote Karte gesehen. Sicherheitskräfte konnten die Hooligans nach wenigen Sekunden wieder zurückdrängen, die Männer kletterten in den Gästeblock zurück. Als die Polizei auf dem Spielfeld eintraf, waren die Täter bereits wieder auf dem Zaun, konnten weder von den Sicherheitskräften noch von den Beamten an der weiteren Flucht gehindert werden. Sie verschwanden im Schutz der anderen Lok-Fans.