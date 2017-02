Spitzenreiter?! "Dann müssen wir auch so spielen"

Die Kabinenparty zur Tabellenführung war schnell vorbei. Daniel Stendel kam nach dem verkrampften Rückrundenstart beim 1:0 gegen Kaiserslautern nicht richtig in Feierlaune. Schon am Mittwoch nahm sich 96-Trainer Daniel Stendel die Spieler zur Brust. Gesprächsthema: die Leistung von Montagabend.

Stendel hat dabei „die Mannschaft darauf angesprochen, wir haben uns das angeschaut, und ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft gewillt ist, es besser zu machen“. Tabellarisch geht’s nicht besser, als Spitzenreiter der zweiten Liga zu sein. Aber Stendel ist „wichtig, dass wir auftreten wie eine Spitzenmannschaft“. Im früheren Playmobil- und Trolli-Stadion von Fürth, das mittlerweile – frei nach dem ansässigen Immobilien-Mäzen – „Sportpark Ronhof Thomas Sommer“ heißt, muss 96 es besser machen als am Montag gegen Lautern. Die erste Hälfte sei „grausam“ gewesen, gab Marvin Bakalorz zu. 96 hatte Glück, dass Uffe Bech einen guten Tag erwischte mit seinem Tor und Bakalorz den Klasse-Pass zum Treffer spielte. Nur über außen zeigte man Normalform mit Oliver Sorg, Edgar Prib, Bech und Felix Klaus.

Die zentralen Fehler machte 96 in der Mitte. Rekordspieler und 96-Jugendtrainer Steven Cherundolo kritisierte öffentlich: „Die Abstände sind zu groß.“ Der Abstand in der Zweitligatabelle beträgt allerdings nur zwei Tore zu Braunschweig und drei zu Stuttgart. Mit einem Sieg in Fürth kann 96 auf sieben Punkte zum Tabellenvierten davonziehen. „Klingt gut“, bestätigt Stendel. Aber sieht 96 heute in Fürth auch gut aus? „Natürlich wünsche ich mir mehr Souveränität, und auch, dass wir dominanter auftreten“, erklärte der Trainer. Stendels Weg zur Dominanz: „Kompaktheit hinbekommen, Räume enger machen, besserins Gegenpressing kommen.“ Natürlich wird es Gegenwind geben von den Fürthern um den starken Zehner Robert Zulj, der das Hinspiel in Hannover fast im Alleingang gedreht hätte. Auch in jenem Spiel war 96 trotz des 3:1-Sieges nicht dominant gewesen.

Zum souveränen Tabellen-führer fehlt 96 noch einiges. Mit 35 Punkten steht der Absteiger oben, so wenig Zähler hatte kein Spitzenreiter der zweiten Liga mehr seit der Saison 2008/2009. Freiburg hatte damals 33 – stieg am Ende als klarer Spitzenreiter auf. Das kann also was werden mit 96.