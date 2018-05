Vorsicht, Spoiler: Deutschland trifft im WM-Finale auf Brasilien

Der Traum von der Titelverteidigung lebt weiter und wird von der neuesten Auswertung des Statistikerteams rund um Achim Zeileis von der Uni Innsbruck untermauert. Diese haben eine Analyse erstellt, die auf Buchmacherquoten und komplexen statistischen Rechenmodellen basiert. Der eine oder andere mag diesem Modell ähnlich skeptisch gegenüberstehen wie den Vorhersagen der Krake Paul, die während der WM 2010 sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung richtig orakelt hatte. Doch auch in diesem Fall gilt: Die Forscher lagen in der Vergangenheit selten falsch.

Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich so bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon 73 Spiele gemacht.

Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten.

Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffer belassen.

Rückennummer 19 - Leroy Sané (22, Manchester City, 11/0): Muss nach einer starken Serie in England wohl mit einer Joker-Rolle klar kommen. Ist aber ganz sicher in Russland mit dabei.

Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg dran vorbei.

Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später befindet er sich mit dem Team im Trainingslager in Südtirol.

Wichtig ist nur: Deutschland erreicht das Finale - und in diesem Moment sollten wir die Analyse, die hauchdünn für Brasilien spricht, wieder ganz schnell vergessen. Ähnliches gilt übrigens für die "FIFA 18"-Prognose, in der Deutschland ebenfalls das Finale erreicht und dort gegen Frankreich verliert. Zum Glück wird die WM in Russland weder an der Konsole noch in der Uni Innsbruck, sondern auf dem Fußballplatz entschieden.