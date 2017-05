Sport-Doku über Timo Werner und Davie Selke läuft am Dienstagabend

Für Timo Werner und Davie Selke hätte die Rückrunde kaum unterschiedlicher verlaufen können: Während Selke nur selten zum Einsatz kommt und nach der Saison zu Werder Bremen zurückkehren könnte, ist Timo Werner erfolgreicher Torschütze und inzwischen auch in der Nationalmannschaft gefragt. Am Dienstagabend läuft im Bezahlsender Sky (ab 23.30 Uhr) im Anschluss an das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Atlético Madrid eine Dokumentation über die beiden RB-Profis. Für den zweiten Teil des Films hat Autor Jürgen Müller die Spieler während der Rückrunde begleitet.