Fußball, Darts und Co. - Live-Sport von Weihnachten bis Silvester: Der große TV-Planer!

Ihr habt keinen Bock auf Filme, Serien oder das typische Weihnachtsprogramm im Kreise der Familie vor dem Fernseher? Wir haben da etwas für euch! Der Auslandsfußball, aber auch American Football, Basketball, Darts und Wintersport kommen ohne Winter- bzw. Weihnachtspause aus. Es ist die festlichste Woche des Jahres – Zwischen Heiligabend und Silvester ruht zwar die Fußball-Bundesliga, doch die letzten sieben Tage halten für Sportfans dennoch jede Menge Highlights bereit.

Auch an Neujahr geht es gleich los mit dem Finale der Darts-WM in London. Das Finale von 2018 bescherte dem übertragenden Sender SPORT 1 mit 2,15 Millionen Zuschauern eine Rekord-Quote. In der Spitze verfolgten sogar bis zu 2,73 Mio. Fans diesen stimmungsvollen Event.

Vorgezogene Silvester-Party in der Arena des FC Schalke

Eine vorgezogene Silvesterparty steigt alljährlich auf Schalke: Die World Team Biathlon Challenge wird in der Veltins Arena bereits zum 17. Mal ausgetragen – ein Muss für jeden Fan der Skijäger! Und der Fußball? In England geht es, sobald der Weihnachtsbraten verdrückt ist, direkt wieder raus ins Stadion oder ins Pub – mit dem kompletten Programm in der Premier League. Liverpool mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp, Manchester City mit unseren Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan oder der FC Arsenal mit Mesut Özil haben wenig Zeit zum Durchatmen.

Der TV-Planer in der Übersicht: Die wichtigsten Sport-Events zwischen dem 24. und dem 31. Dezember!

Live-Sport am 24. Dezember 2018 (Montag)

American Football: NFL Sunday Night Football - Die Kansas City Chiefs treten bei den Seattle Seahawks an. Im Duell der beiden NFL-Schwergewichte kämpfen die Seahawks in der Nacht zu Heiligabend um ihre Playoff-Chance. Live-Stream: DAZN, ab 2.20 Uhr, ein Abo ist erforderlich.

Live-Sport am 25. Dezember 2018 (Dienstag)

American Football: NFL Von wegen "Stille Nacht" - Auch Monday Night Football gibt es an den Feiertagen. Die Denver Broncos treffen auf die Oakland Raiders in der Nacht zum ersten Weihnachtstag. Live-Stream: DAZN, ab 2.15 Uhr.

Basketball: NBA In den USA sind die Weihnachtsspiele der NBA eine Tradition. Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Partien New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks (18 Uhr), Houston Rockets gegen OKC Thunder (21 Uhr) und die Philadelphia 76er at Boston Celtics (23.30 Uhr) Live-Stream: DAZN, ab 18 Uhr.

Live-Sport am 26. Dezember 2018 (Mittwoch)

Basketball: NBA Die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James (33) treffen in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Golden State Warriors. Live-Stream: DAZN, ab 2 Uhr.

Handball: Bundesliga Auch im Handball gibt es kaum Zeit für Besinnlichkeiten. Sky zeigt die Handball-Bundesliga mit unter anderem Flensburg und Berlin einzel und in der Konferenz, ab 18 Uhr dann die Partie zwischen Minden und Lemgo TV: Sky Sport 1, ab 15.30 - ein Abo ist erforderlich.

Fußball: Premier League „Wild Christmas“ in englischen Fußball-Eliteliga mit der Partie FC Liverpool gegen Newcastle United. Diese Partie und viele weitere Spiele in der Konferenz könnt Ihr bei DAZN live, aber auch kostenlos sehen – Neukunden erhalten einen Freimonat. Ansonsten ist ein Abo erforderlich. Live-Stream: DAZN, ab 16 Uhr.

Fußball: Serie A Spitzenspiel in der italienischen Liga: Inter Mailand empfängt den SSC Neapel um Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Wer bleibt an Spitzenreiter Juventus Turin dran? Live-Stream: DAZN, ab 20.30 Uhr.

Eishockey: DEL Die deutsche Eishockey-Liga hält am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Partie der Adler Mannheim gegen die Schwenningen Wild Wings bereit. TV, Live-Stream: SPORT 1, ab 16.45 Uhr, Free-TV - sowie alle Spiele bei Telekom Sport im Stream.

Live-Sport am 27. Dezember 2018 (Donnerstag)

Basketball: NBA Duell in der Western Conference: Die Denver Nuggets spielen bei den San Antonio Spurs Live-Stream: DAZN, ab 2.30 Uhr.

Darts-WM 2019 Für viele Fans sind die spannenden Darts-Partien der Profis um Gary Anderson, Michael van Gerwen und Co. bereits zur festen Tradition zwischen den Festtagen geworden. Von heute bis zum 1. Januar (Finale) finden die Partien im Alexandra Palace in London durchgängig statt. TV, Live-Stream: Sport1, DAZN - jeweils ab 13.30 Uhr und 20 Uhr.

Handball: Bundesliga Auch nach Weihnachten geht es direkt mit der Bundesliga weiter. Einzelspiele und Konferenz (unter anderem mit Leipzig gegen Magdeburg) gibt es als Auswahlmöglichkeiten. TV: Sky Sport 1, ab 15.30 - ein Abo ist erforderlich.

Live-Sport am 28. Dezember 2018 (Freitag)

Basketball: NBA Die Houston Rockets empfangen die Boston Celtics in der Nacht zum Freitag. Live-Stream: DAZN, ab 2 Uhr.

Ski alpin Steil, schwierig, kurvenreich – die Herren-Abfahrt im italienischen Bormio gehört zu den legendärsten Abfahrtsrennen des Skisports. TV: Eurosport 1, ab 11.45 Uhr, Free-TV.

Darts-WM 2019 Heute stehen sechs Spiele des Achtelfinals auf dem Programm. TV, Live-Stream: Sport1, DAZN - jeweils ab 13.30 Uhr und 20 Uhr.

Eishockey: DEL Gleich sechs Spiele ab 19.30 Uhr stehen an - unter anderem die Partie zwischen EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin. Live-Stream: Alle Spiele bei Telekom Sport ab 19.30 Uhr (Abo erforderlich).

Darts-WM 2019 Heute stehen die Achtelfinal-Partien auf dem Programm. TV, Live-Stream: Sport1, DAZN - jeweils ab 13.30 Uhr und 20 Uhr.

Live-Sport am 29. Dezember 2018 (Samstag)

Darts-WM 2019 Das Viertelfinale startet. TV, Live-Stream: Sport1, DAZN - jeweils ab 13.30 Uhr und 20 Uhr.

Skispringen: Vierschanzentournee Die Adler fliegen wieder. Die Qualifikation für das Auftaktspringen in Oberstdorf steht an. TV: ZDF, Eurosport 1, ab 16.30 Uhr, Free-TV.

Biathlon: World Team Challenge Der Event in der Veltins Arena auf Schalke ist ein Fixpunkt im Wettbewerbs-Kalender der Biathleten und geht in seine 17. Auflage! TV: ZDF, ab 17.50 Uhr, Free-TV.

Fußball: Premier League FC Liverpool gegen FC Arsenal, die „Reds“ mit Jürgen Klopp gegen die „Gunners“ mit dem deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi. Live-Stream: DAZN, ab 18.30 Uhr.

Live-Sport am 30. Dezember 2018 (Sonntag)

Darts-WM 2019 Es wird spannend: Die beiden Halbfinals stehen an. TV, Live-Stream: Sport1, DAZN - jeweils ab 20 Uhr.

Fußball: Premier League Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola beim FC Southampton und dem früheren Leipziger Coach Ralph Hasenhüttl. Am Abend (17.30 Uhr) wird zudem noch das Spiel zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth übertragen. Live-Stream: DAZN, ab 15.15 Uhr.

Skispringen: Vierschanzentournee Erstes Springen in Oberstdorf – die Ski-Adler aus Deutschland und Österreich gehen an den Start. TV: ZDF, Eurosport 1, ab 16.30 Uhr, Free-TV.

American Football: NFL Der letzte Spieltag vor den Playoffs steht an. Alle Partien parallel können in der legendären Konferenzschaltung "Redzone" bei DAZN verfolgt werden - welche Spiele ProSieben Maxx im Free-TV überträgt, steht noch nicht fest. TV, Live-Stream: ProSieben Maxx, DAZN, Free-TV, Streaming, jeweils ab 19 Uhr.

Live-Sport am 31. Dezember 2018 (Montag)