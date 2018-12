SPORTBUZZER-Reporter verraten: Das waren unsere Sportmomente 2018

Handball-Aus: Die Chance weggeworfen

von SPORTBUZZER-Reporter Jens Kürbis

Kai Haefner kann es nicht glauben: Die deutschen Handballer schieden bei der EM in Kroatien aus. Jens Kürbis war für den SPORTBUZZER dabei. © imago/Agentur 54 Grad

Handball im Januar. Was haben wir uns gefreut. Endlich rückt dieser Sport wieder in das Schaufenster, wo wir, die dem Bällewerfen verbundene Familie, ihn gern sehen. Es ist die Zeit für große Turniere, es ist die Zeit für die Nationalmannschaft. Das war auch zur EM in Kroatien so. Und endlich haben Sie auch zu Hause wieder in der ersten Reihe gesessen, mussten nicht mehr darauf hoffen, dass das in der Not zusammengestrickte Ruckel-TV im Internet nicht zusammenbricht. Millionen hockten vor den TV-Bildschirmen. Alle wollten die Europameister sehen, die „Bad Boys“. Und was bleibt von der EM hängen? Wurf aufs verwaiste deutsche Tor. Treffer. Wurf aufs verwaiste Tor. Treffer. Es sind die Bilder vom Aus gegen Spanien in der Hauptrunde. Die Mission Titelverteidigung – gescheitert. Das zu erleben, die pfeifenden Fans, die Dissonanzen zwischen Team und Trainer – das tat weh. Die Chance, unseren Sport aus der regionalen Ecke zu holen, weggeworfen. Zum Glück kommt ein neuer Januar – samt WM.

Jens Kürbis (39 Länderspiele als Torwart) begleitet die Nationalmannschaft seit 2002 als Reporter und spielte in Leipzig, Magdeburg, Bad Schwartau und Essen in der Handball-Bundesliga.

Abstieg des HSV: Das Ende der Legende

von SPORTBUZZER-Redaktionsleiter Tom Vaagt

Der Hamburger SV stieg im Frühjahr erstmals in seiner Klubgeschichte aus der Bundesliga ab. Tom Vaagt litt mit. © imago/Schmidbauer

Schluss. Aus. Vorbei. Uhr gestoppt. Dino tot. Der 12. Mai war ein bitterer Tag für meine Heimatstadt Hamburg. Der HSV stieg erstmals in seiner Klubgeschichte ab. Die Erstligisten im Handball und Eishockey hatten sich schon in den Jahren zuvor nahezu komplett von der Sport-Landkarte verabschiedet. Nun muss man also auch noch ohne Bundesliga-Fußball auskommen. „Mein Hamburg lieb’ ich sehr“, sangen die Fans im Volksparkstadion, während sie die letzten Minuten dort verbrachten, wo der HSV seinem Selbstverständnis nach für immer und unverrückbar hingehörte. Der Weg in die Zweitklassigkeit? Unvorstellbar. Dabei hatte man im Verein lange daran gewerkelt, dieses Malheur einzuleiten. Geld wurde verbrannt, fragwürdige Personalentscheidungen wurden getroffen. Eitelkeit führt nicht zu Sonnenschein. Inzwischen macht man offenbar wieder mehr richtig als falsch. Herbstmeister – in Liga 2, aber immerhin. Dennoch: Das Finanzloch klafft. Wird 2019 alles gut? Nun ja, wo Liebe ist, ist Hoffnung. Zumindest ein bisschen.

Tom Vaagt leidet seit 35 Jahren mit dem HSV und kann sehr gut verstehen, warum sich Uwe Seeler immer wieder Sorgen um seinen Klub macht.

La Bombonera: Die Erfüllung eines Kindheitstraums

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp erlebte sein erstes Match im berühmten Stadion "La Bombonera" in Buenos Aires. © imago/Photogamma

Da war es wieder – dieses unbeschreibliche Gefühl, welches man im hektischen Alltag leider so selten auskostet. Kribbeln im Bauch, Adrenalin im Körper, Gänsehaut. Wie beim ersten Kuss, beim ersten Tor für seinen Klub, bei der Geburt seines Kindes (so hörte ich zumindest ...). Schon als ich ein paar Wochen zuvor mit meiner Freundin den Stadtteil La Boca in Buenos Aires erkunde, werden wir im Sekundentakt mit der Bedeutung des Fußballs konfrontiert. Blau-gelbe Häuser, Maradona-Doubles – Trikots, Schals, Fahnen an jeder Straßenecke. Das Spiel zwischen den Boca Juniors gegen Talleres am Sonntagmorgen um 11 Uhr (!) ist alles andere als ein Leckerbissen. Aber aufs Spielfeld schaue ich ohnehin kaum. Zu eindrucksvoll ist die Stimmung. Die Fans hängen an den Zäunen, feiern 90 Minuten, singen durchgehend. Kein Kommerz, null Chichi – Emotionen pur! Ein Kindheitstraum ging in La Bombonera in Erfüllung. Eine Schande, dass das spätere Finale der Copa Libertadores aufgrund von Gewaltexzessen in Madrid ausgetragen werden musste.

Heiko Ostendorp sah als Fan und Reporter schon Fußballspiele in rund 30 Ländern der Welt – sogar an einem Ort namens Transnistrien.

WM-Desaster: Vollkommen fassungslos

von SPORTBUZZER-Redakteur Eric Zimmer

Eric Zimmer erlebte das deutsche Ausscheiden in Kazan mit. © 2018 Getty Images

Richtig verstanden hatte es keiner. Als ich am 28. Juni in Moskau mit den blassen deutschen Nationalspielern in den Flieger gen Frankfurt stieg, stand ihnen ein „Das kann nicht sein“ ins Gesicht geschrieben. Nach drei Spielen bei der WM in Russland war Schluss, ein 0:2 am Tag zuvor in Kasan gegen Südkorea hatte das niemals für möglich gehaltene Vorrunden-Aus beschert. 0:2 gegen Südkorea? Mit so wenigen Ideen? Mit so einem geringen Aufbäumen? In so einem wichtigen Spiel? Ein historisches WM-Desaster. An einen vergleichbar blutleeren Auftritt konnte ich mich nicht erinnern. Während Südkorea feierte, saßen die deutschen Spieler fassungslos auf dem Rasen der Kasan-Arena. „Hochmut kommt vor dem Fall“ – an dieses Sprichwort dachte ich. Das DFB-Team hatte sich zu oft zu starkgeredet – um dann krachend zu scheitern. Löw muss 2019 nun vollends beweisen, dass er nach ersten, zarten Ansätzen fähig ist, ein frisches und vor allem spaßmachendes Erfolgsteam aufzustellen. Seit Kasan wird durchgewischt – auf der Suche nach neuem Glanz.

Vor der WM in Russland war Eric Zimmer mit den deutschen Fußballern schon bei der EM in Frankreich und beim Confed Cup in Russland.

Gold-Sprung: Die Show des Mateusz Przybylko

von SPORTBUZZER-Sportchef Manuel Becker

Mateusz Przybylko sorgte für einen der Glanzpunkte der Leichtathletik-EM. © imago/Beautiful Sports

Kurz nach seinem Goldsprung ist Mateusz Przybylko noch immer aufgedreht. Er redet schnell und hastig, lacht viel und betont immer wieder, wie fassungslos er sei. Seine Freude überträgt sich auf mich. Es macht unglaublich Spaß, dem 26-jährigen, sympathischen Hochspringer, der gerade zum ersten Mal nach Dietmar Mögenburgs Sprung 1982 EM-Gold gewonnen hatte, zuzuhören, ihn erzählen zu lassen. „Weiter, immer weiter“, habe er sich gesagt. „Du springst da drüber.“ Und dann erzählt er, wie ihn das Publikum über die Latte getragen habe. Es war eine fantastische Show im Berliner Olympiastadion. Eine, die die Zehntausenden Menschen auf den Tribünen ausflippen und staunen ließ, sie zu begeisterten Jubelstürmen hinriss. Przybylko sprang cool Höhe um Höhe – fehlerfrei. Die Konkurrenz zog nach. Ein Krimi. 2,33 Meter hatte er sich vorgenommen, 2,35 sprang er – wieder im ersten Versuch. Es war der Sprung zu Gold. Und eine der vielen wunderschönen Geschichten dieser heißen Leichtathletik-EM in Berlin.

Spätestens seit der Teilnahme an einem Jedermann-Zehnkampf weiß Manuel Becker, welche unglaublichen Leistungen die Leichtathleten vollbringen.

Doppel-Gold: Das hatte es noch nie gegeben

von SPORTBUZZER-Redakteur Stefan Döring

Ester Ledecka sorgte bei Olympia 2018 für zwei ganz besondere Momente. © imago/Sven Simon

Wie unvorbereitet dieser Olympiasieg in Pyeongchang für Esther Ledecka selbst war, zeigte sich auf der Pressekonferenz nach dem Super-G. Die tschechische Snowboarderin, die völlig unerwartet Gold im Ski alpin gewann, saß mit Skibrille im Gesicht vor mir. Ihre einfache Erklärung: „Ich bin nicht geschminkt. Ich habe ja nicht damit gerechnet, hier zu sitzen!“ Wer schon?! Schließlich gaben die vermeintlichen Medaillengewinnerinnen schon Interviews, als die 22-Jährige an den Start ging. Ich sortierte im Kopf meine Geschichte über die Österreicherin Anna Veith – als im Hintergrund Ledecka einen Traumlauf hinlegte. Wahnsinn, was da im Februar im Zielbereich los war. Eine Pressesprecherin schrie und hüpfte wie ein kleines Kind herum, ich schüttelte nur ungläubig den Kopf und andere Kollegen googelten eifrig nach Infos zur neuen Olympiasiegerin. Es war DIE Sensation der Spiele – zumal Ledecka eine Woche später im Parallelslalom auf dem Snowboard ebenfalls Gold gewann. Das hatte es noch nie gegeben.

Stefan Döring fährt begeistert Ski – für einen Olympiasieg wird es aber nie reichen. Immerhin: Als Reporter hat er es 2018 erstmals zu den Olympischen Spielen geschafft.

Eis-Wunder: Mehr als je zu erwarten war

von SPORTBUZZER-Redakteur Uwe Köster

Die deutschen Eishockey-Spieler kamen bei Olympia weiter als sie zu hoffen wagten. Uwe Köster verfolgte das Spiel live. © imago/Laci Perenyi

Das Olympiafinale im Eishockey 2010 Kanada gegen USA war ein Riesenspiel. Ich war mir sicher, dass ich im Sport nichts Besseres mehr erleben werde. Ein Irrtum. Februar 2018: Das deutsche Eishockeyteam sorgte bei allen erlebten olympischen Auftritten bislang nur für Frust-Geschichten. Bislang ... Erster Sieg gegen Norwegen: 2:1 nach Penaltyschießen, alle deutschen Spieler treffen bei ihren Penaltys. Viertelfinale gegen Schweden. Adios Amigos, wie so oft? Das Match bekommt den Stempel denkwürdig. 3:3 nach 60 Minuten, Overtime, Herzrasen. Reimer erzielt den Siegtreffer. Wir Kollegen müssen uns zwicken. Halbfinale gegen Kanada, da dürfte Schluss sein. Wegen des parallelen Biathlon-Einsatzes verfolge ich das dramatische 4:3 auf dem Smartphone. Deutschland im Endspiel! Das Finale bleibt unvergesslich. 60 Sekunden vorm Ende 3:2 für Deutschland, dann der Ausgleich. In der Overtime nach neun Minuten der K. o. Enttäuschung nur kurz. Silber ist mehr, als je zu erwarten war. Bin mir wieder mal sicher: Werde im Sport nichts Besseres mehr erleben.

Uwe Köster ist Eishockey-Fan und erlebte in Südkorea seine sechsten Olympische Spiele – und sein sechstes Olympiafinale.

Wut-PK der Bayern-Bosse: Absurdes Kabarett ohne Eintritt

von SPORTBUZZER-Reporter Patrick Strasser

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß (hier beim Pokalfinale in Berlin) sorgten mit ihrer Wut-PK für einen speziellen Moment im Reporterleben von Patrick Strasser. © imago/MIS

Als am Vortag die Einladung kam, war ich mit meinem Sohn beim Einkaufen. Morgen Bayern-PK, mit den Bossen, allen dreien. Sogleich meldeten sich Kollegen. Neuer Spieler? Tritt jemand zurück? Ich antwortete: Befürchte, die wollen uns Medien beschimpfen. Ich ahnte: Wird ganz schlimm. Es wurde viel schlimmer. Die Rache der Wutbosse, eine Pressebeschimpfungskonferenz. Ich kenne Uli Hoeneß seit etwa 18 Jahren, bin einer seiner „Schlaumeier“. Wenn er laut wird, ist er authentisch. Er kann nicht aus seiner Haut, ab und an fährt er ganz aus dieser heraus. Karl-Heinz Rummenigge zitierte Paragraf eins des Grundgesetzes, Hoeneß trat die Würde kurz darauf mit Füßen („Scheißdreck!“). Unwürdig! Respektlos! Ja, so war es. Aber auch: absurd. Grotesk. Hoeneßk. Zwischendrin lehnte ich mich zurück. Kabarett ohne Eintritt. Sogar der Brazzo sprach. Kurz. Dann durfte er nicht mehr. Eines Tages zeige ich meinem Kleinen das Video. Noch ist er zu jung. Er kann Realität und Satire nicht unterscheiden. Aber, mal im Ernst, was war’s denn ...?