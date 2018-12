Merry Christmas! So feiern die Sportstars Weihnachten

Weihnachten - für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Auch die Sportstars verbringen an diesen Tagen gerne Zeit mit ihren Liebsten. Einige fliegen aber auch über die Feiertage in den Urlaub und genießen die Sonne oder den Schnee.

So feiern die Sportstars Weihnachten 2018

Ein ruhiges Fest im Kreise der Familie wird es in diesem Jahr aber längst nicht für alle Sportstars geben. Bis einen Tag vor Heiligabend absolvierte die Fußball-Bundesliga einen kompletten Spieltag, auch die Wintersportler warem im Einsatz und kamen erst kurz vor der Bescherung nach Hause. Die NBA-Stars um Dirk Nowitzki und Dennis Schröder sind bereits am 25. Dezember wieder gefordert, einen Tag später sind Englands Fußball-Klubs in der Premier League dran. Ein bisschen Zeit zum Feiern bleibt aber noch.