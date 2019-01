Montagsspiele in der 2. Liga: "Sport1"-Chef Olaf Schröder kritisiert Klub-Bosse

"Sport1"-Boss Schröder: "Ich sehe die 2. Liga durchaus kritisch"

Damit haben die Zweitligisten ihre Möglichkeiten beschränkt, künftig mehr TV-Einnahmen mit dem Alleinstellungsmerkmal des unter den Fans mindestens umstrittenen Montagabend-Spiels zu erzielen. Denn: Ende November hatte such die Bundesliga angekündigt, ab 2021 diesen Spieltermin abzuschaffen.

Für Sport1-Boss Schröder ist die Entscheidung der Zweitliga-Klubs unverständlich. "Ich sehe die 2. Liga mittlerweile durchaus kritisch", erklärte Schroder in der Diskussion. Der Sender aus München hatte die seit 1993 stattfindenden Partien am Montag lange gezeigt, mittlerweile die Rechte allerdings an Sky verloren. "Der Samstagabend ist alles andere als ein Zweitliga-Abend", äußerte er sich über den Ausweichtermin am Samstag um 20.15 Uhr.