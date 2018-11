SPORTBUZZER-Aktion: Triff Nationalspieler Ilkay Gündogan in Manchester

Anzeige

Du wolltest schon immer einen deutschen Nationalspieler hautnah erleben? Unmöglich? Von wegen! Jetzt hier hast Du die Chance dazu!

Denn der SPORTBUZZER verlost im Zuge der Aktion „Zehn Preise, die Sie nicht kaufen können“ ein exklusives Treffen mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in Manchester. Gewinnst Du, fliegst Du gemeinsam mit Deiner Begleitung am 22. Dezember von Düsseldorf auf die Insel, besuchst die Premier League-Partie von Tabellenführer Manchester City gegen Crystal Palace und triffst nach dem Spiel einen der Akteure live und in Farbe: Ilkay Gündogan! Nach einer Übernachtung in Manchester geht es am 23. Dezember – rechtzeitig zum Weihnachtsfest – dann zurück nach Deutschland.

Was Du dafür tun musst? Ganz einfach:

Schreibe uns bis zum 6. Dezember 23.59 Uhr eine Nachricht per Facebook oder sende uns eine Mail an gewinnspiel@sportbuzzer.de, weshalb gerade Du diesen einmaligen Preis gewinnen solltest. Ein kleiner Tipp: Sei in Deiner Nachricht möglichst kreativ!

Hier geht's zum Gewinnspiel!

Viele weitere, großartige Aktionen

Unter allen Teilnehmern wird ein glücklicher Gewinner ausgelost. Wir ziehen am 7. Dezember den Sieger und benachrichtigen diesen umgehend per Facebook-Nachricht oder per Mail.

Übrigens: Das Treffen mit Gündogan ist nur einer von vielen geilen Gewinnen der Aktion „Zehn Preise, die Sie nicht kaufen können“. In den kommenden Wochen und Monaten findet ihr auf www.sportbuzzer.de und unserer Facebook-Seite weitere tolle Möglichkeiten, einen unvergesslichen Tag zu erleben. Unter anderem trafen unsere Gewinner schon Bundestrainer Joachim Löw und Nationalspieler Timo Werner, spielten eine Runde Golf mit Schalke-Legende Klaus Fischer oder durften ein Leg gegen den besten Darts-Spieler der Welt, Michael van Gerwen, zocken!