Hier lesen: Das SPORTBUZZER-Bundesliga-Magazin zur Saison 2018/19

VfB Stuttgart: Ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum man Korkut mit so viel Skepsis begegnet ist, da er für mich schon immer ein ausgewiesener Fachmann war. Natürlich war es mutig, sich von Hannes Wolf zu trennen, aber was Korkut seitdem geleistet hat, ist schlichtweg sensationell. Wie er die Mannschaft stabilisiert hat, wie er jeden einzelnen Spieler besser gemacht hat – Hut ab! © dpa