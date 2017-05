Hammer-Preis beim Sportbuzzer-Cup: Der Gewinner spielt gegen Hannover 96!

Hannovers inoffizielle Stadtmeisterschaft geht in die dritte Runde: Im Juli steht die dritte Auflage des Sportbuzzer-Cups an. Interessierte Teams können sich jetzt anmelden.

Ein echter Kracher ist der neue Hauptpreis: Der Cup-Sieger gewinnt ein Spiel gegen die Profis von Hannover 96, voraussichtlich in der Länderspielpause Ende August/Anfang September. „Das wünscht sich jeder Amateurfußballer“, sagt Martin Polomka, künftiger Trainer des Titelverteidigers HSC Hannover. Natürlich ist der Oberligist beim Cup wieder dabei und will sich den Hauptpreis holen. Aber nicht nur das: „Mit der anderen Vereinen aus der Stadt haben wir sonst nur wenig zu tun“, sagt Polomka. Da sein der Wettbewerb ideal, um die Beziehungen zu pflegen. „Das Turnier hat sich super entwickelt.“

Abwehr, Mitte: Alexander Winter (Sportfreunde Anderten)Er organisierte die Defensive der Sportfreunde, an der sich so manche gegnerischer Stürmer die Szene ausbissen, perfekt. © Robin Jantos

Eine Neuerung gibt es beim Modus: Auf dem Weg zum Finale werden jeweils Dreiergruppen gespielt – an einem Abend und Ort, Jeder gegen Jeden je eine Halbzeit. Der Gruppensieger kommt weiter. Drei solcher Abende sind zu überstehen, dann hat man es ins Finale geschafft. Dieses wird am Sonnabend, 29. Juli, auf der Anlage von Niedersachsen Döhren ausgetragen. Turnierauftakt ist am 10. Juli.

Teilnahmeberechtigt sind alle ersten Herrenmannschaft aus dem Stadtgebiet Hannover. Noch bis Ende Mai können sich interessierte Vereine per E-Mail an cup@sportbuzzer.de melden. Wie in den Vorjahren übernimmt der Sportbuzzer die Kosten für die Schiedsrichter. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Werbung für den Amateurfußball, denn im Sportbuzzer berichten wir ausführlich in Text, Bildern und mit vielen Videos. Und auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse werden ausführlich über das Turnier informieren.