SPORTBUZZER exklusiv: Tuchel wird NICHT den FC Arsenal trainieren!

Am Sonntag wurde bekannt, dass Thomas Tuchel nicht der neue Trainer des FC Bayern München wird, sondern dem Verein eine Absage erteilt hat. Der 44-jährige Tuchel steht „bei einem anderen Topklub im Ausland im Wort“, meldete Bild am Sonntag. „Damit kam Bayern für ihn nicht mehr infrage“, schlussfolgerte das Blatt. Wenig später vermeldet der Kicker, dass Tuchel in die Premier League zum FC Arsenal geht. Doch der SPORTBUZZER weiß: Tuchel wird nicht Trainer des FC Arsenal!