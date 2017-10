SPORTBUZZER Fantalk 3.0: Das ist Ex-Nationalspieler Michael Ballack

Michael Ballack war einer der besten deutschen Fußballer der vergangenen Jahrzehnte. Als "Capitano" führte er die deutsche Nationalmannschaft viele Jahre aufs Feld, war in der Bundesliga und der englischen Premier League erfolgreich. Heute ist der 41-Jährige dem Fußball natürlich noch immer treu verbunden. Als Experte und gern gesehener Gesprächsgast. So auch am Dienstagabend, wenn er Gast im SPORTBUZZER Fantalk 3.0 (HIER IM LIVESTREAM) ist.