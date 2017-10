SPORTBUZZER Fantalk 3.0: Das ist Ex-Schiedsrichter Babak Rafati

Am Abend vor dem DFB-Pokal-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München geht der neue Web-TV-Fußballtalk „ SPORT BUZZER Fantalk 3.0“ zum zweiten Mal auf Sendung. Das Live-Format hat die MADSACK Mediengruppe in Kooperation mit ihrer Produktionsfirma TVN Sports Media und RB Leipzig entwickelt. Neu ist die Kooperation mit SPORT1: Die 360-Grad-Plattform wird den Talk live von 19 bis 21 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlen.

Erst in der vergangenen Woche kritisierte Rafati seine ehemaligen Bosse. "Das war für mich systematisches Mobbing. Du wirst vor versammelter Mannschaft klein gemacht. Da wird vor einhundert Schiedsrichtern gesagt: 'Das ist nicht bundesligatauglich'. Wenn du Dich darüber beklagst, sagen alle nur: 'Mein Gott, ist der sensibel'", sagte er gegenüber Sport1 . Rafati hielt dies irgendwann nicht mehr aus und hatte schwere Depressionen. Als Resultat daraus unternahm er am 19. November 2011 einen Suizidversuch. Wenige Monate später gab er seinen Rücktritt als Schiedsrichter bekannt.

Per Buzzer konnten sich drei ausgewählte Zuschauer in die Diskussion einbringen. © Christian Modla

Drei Zuschauer können sich von einer Fantheke aus per Buzzer in die Diskussion einschalten. © Christian Modla

Aktuell werden die Vorwürfe gegen die Schiedsrichterbosse lauter. Manuel Gräfe griff Fandel und Krug im Tagesspiegel an. "Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten", sagte er. In einer Erklärung sagte er zudem: "Das ist auch hier mein Ziel: für mehr Gerechtigkeit und Transparenz zu sorgen. Der Einfluss von Herbert Fandel und Hellmut Krug sorgt leider immer noch für das Gegenteil. Wo dieses hinführt, haben wir zum Beispiel leider an den Leistungen der Saison 2015/16 sehen müssen und sehen es nun auch bei der unzulänglichen Behandlung des Themas Videobeweis."