Sportbuzzer-Fantalk 3.0: Das ist Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick

RB Leipzig hat sich in der vergangenen Saison als erster Bundesliga-Neuling direkt für die Champions League qualifiziert. Ein großer Erfolg für das Team um Trainer Ralph Hasenhüttl. Auch in der aktuellen Saison spielt Leipzig wieder oben mit. Wir sprechen am Dienstagabend mit einem der Macher des Projekts RB Leipzig. Ralf Rangnick ist unser Gast beim SPORTBUZZER-Fantalk 3.0, der im Leipziger Penta-Hotel - und per Livestream unter anderem auf diesem Portal übertragen wird. Der Sportdirektor spricht mit uns unter anderem über den großen Erfolg des Vizemeisters und natürlich auch über das Heimspiel gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal, das einen Tag später stattfindet.