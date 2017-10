Sportbuzzer Fantalk 3.0: Das sind die besten Sprüche von Stefan Effenberg

Anzeige

Klartext und Erfolg vereint - Das ist Stefan Effenberg!

Wir freuen uns sehr, einen der erfolgreichsten deutschen Fußballer im SPORTBUZZER Fantalk 3.0 zu begrüßen: Stefan Effenberg. Der "Tiger" wurde mit den Bayern dreimal Meister, einmal DFB-Pokal- und Champions-League-Sieger. Der Hall of Famer des FC Bayern München ist der ideale Gesprächspartner für den Rekordmeister, der in der vergangenen Saison sowohl in der Königsklasse als auch im Pokal seine Ziele klar verfehlt hatte. Auch in dieser Saison kriselte der FCB zu Saisonbeginn und trennte sich überraschend von Trainer Carlo Ancelotti.

Vom "Tiger" erwarten wir Klartext, wie er ihn schon so oft in seiner Karriere gesprochen hat: Ob als Kapitän des FCB oder als Experte bei Sky oder in der ARD: Wir haben die besten Effenberg-Sprüche gesammelt.

Es sollte nicht dazu kommen. Effenberg spielte nur für die deutsche Nationalmannschaft. © imago Ein Mann der klaren Worte, Freunde der Sonne! © imago Hat „Effe“ nach José Mourinho und Jürgen Klopp einen neuen Spitznamen? Am Mikrofon hat Effenberg immer schon 100 Prozent gegeben. © imago Und am Freitag ist er sogar beim Fantalk! © imago

Am Abend vor dem DFB-Pokal-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München geht der neue Web-TV-Fußballtalk SPORTBUZZER Fantalk 3.0 zum zweiten Mal auf Sendung. Das Live-Format hat die MADSACK Mediengruppe in Kooperation mit ihrer Produktionsfirma TVN Sports Media und RB Leipzig entwickelt. Neu ist die Kooperation mit SPORT1: Die 360-Grad-Plattform wird den Talk live von 19 bis 21 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlen. Für brandheiße Themen ist gesorgt: Am Abend nach dem SPORTBUZZER Fantalk 3.0 steigt das Topspiel der zweiten Runde im DFB-Pokal: RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Für einen Topklub ist der Pokalwettbewerb schon nach dem zweiten Spiel beendet. Auch über die schnelle Entlassung des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti und seinen Nachfolger Jupp Heynckes wird zu reden sein.

TV-Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt präsentiert den Talk und begrüßt neben Effenberg hochkarätige Gäste: Ex-Bundesliga-Manager Dieter Hoeneß, RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack und der ehemalige Schiedsrichter Babak Rafati diskutieren über die heißesten Themen im deutschen und internationalen Fußball. Bereits die Pilotfolge im Mai erreichte eine Millionen-Reichweite.

Sportbuzzer Fantalk 3.0: Der Trailer

Der besondere Clou des neuen interaktiven und hochwertigen Formats: Drei Zuschauer, gescoutet von der Krostitzer Brauerei mit der Marke Ur-Krostitzer, dem Presenter der Sendung, können sich von einer Fantheke aus per Buzzer in die Diskussion der prominenten Gäste einschalten. Du kannst jederzeit ins Gespräch reingrätschen: Hast du eine Frage? Willst du die Diskussion voran bringen? Drücke auf den SPORTBUZZER!

