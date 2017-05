Sportbuzzer Fantalk 3.0: Die Gäste - Starke Typen, starke Themen

Am Freitag geht der SPORTBUZZER Fantalk 3.0 zum ersten Mal auf Sendung. Ab 19 Uhr wird die Pilotsendung aus dem Leipziger Pentahotel live im SPORTBUZZER. Eingefangen von zehn Kameras und in HD-Qualität. Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt (unter anderem „Blickpunkt Sport“) führt durch die Web-TV-Fußballshow am Tag vor dem Bundesliga-Showdown zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (hier im Liveticker). Das Besondere: Drei Fans, gescoutet von der Krostitzer Brauerei mit der Marke Ur-Krostitzer, dem Presenter der Sendung, können sich per BUZZER in die Diskussion einschalten.