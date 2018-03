SPORTBUZZER Fantalk 3.0 - Diese drei Fans sind ganz nah dran an den Stars!

Das gibt es nur beim SPORT BUZZER Fantalk 3.0: In der Fußball-Talkshow der Madsack Mediengruppe, diskutieren hochkarätige Experten auf Augenhöhe mit den Fans. Im Fernsehen auf Sport1 und im Internet auf sportbuzzer.de sowie t-online.de ist die Sendung am Freitagabend ab 20 Uhr live zu sehen. Monique Dahlke (Fan von RB Leipzig), Tim Ballschmiede (Schalke 04) und Kevin Sader (Borussia Dortmund) vertreten die Meinung der Zuschauer im Leipziger Pentahotel. Ottmar Hitzfeld (ehemaliger Bayern- und Dortmund-Trainer), Arjen Robben (Bayern-Profi), Berti Vogts (ehemaliger Fußball-Nationaltrainer) Mirko Slomka (Bundesliga-Experte), Ralf Rangnick (RB-Sportdirektor), Oliver Mintzlaff (RB-Vorstandschef) und Michael Ballack (ehemaliger Nationalspieler) stellen sich ihnen und Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt.

Jederzeit per SPORTBUZZER ins Geschehen eingreifen

Sader interessiert sich besonders für das Thema Vermarktung der Bundesliga. „Ich bin besonders gespannt, wie das Herr Mintzlaff vorantreiben will. Würde er es vielleicht so angehen wie in der Premier League?“, fragt der 31-Jährige, der sich als BVB-Fan und RB-Sympathisant beschreibt. Das direkte Duell am Sonnabend, 18.30 Uhr, kommt natürlich auch für ihn sehr passend.