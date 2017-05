Sportbuzzer-Fantalk 3.0: Diskutiere mit den Stars - So kannst du mitmachen!

Dann suchen wir genau dich für unser neues Web-TV-Format, den SPORT BUZZER-Fantalk 3.0! Am Tag vor dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 33. Spieltag der Bundesliga (12. Mai., ab 15:30 Uhr im Liveticker ) diskutieren wir mit den Promis der Fußball-Szene im Leipziger Hotel Penta. Bis zu zehn HD-Kameras streamen die Show live ins Netz (unter anderem auf sportbuzzer.de ). Und das Beste daran: Du kannst mit den Stars diskutieren!

Der besondere Clou des neuen interaktiven und hochwertigen Formats: Drei Zuschauer, gescoutet von der Krostitzer Brauerei mit der Marke Ur-Krostitzer, dem Presenter der Sendung, können sich von einer Fantheke aus per Buzzer in die Diskussion der prominenten Gäste, die noch bekannt gegeben werden, einschalten. Du kannst jederzeit ins Gespräch reingrätschen: Hast du eine Frage? Willst du die Diskussion voran bringen? Drücke auf den SPORT BUZZER!

Und so bist du dabei: Lade ein kurzes Bewerbungsvideo mit der Begründung, warum du der richtige Fußballexperte für den SPORT BUZZER Fantalk 3.0 bist, auf der Website unseres Partners Krostitzer hoch. Mit ein wenig Glück sitzt du dann am 12. Mai auf der Ur-Krostitzer Heldenbank!

Genug zu bereden gibt's auf jeden Fall! TV-Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt präsentiert den Talk und das Spitzenspiel zwischen RB und den Bayern wirft seine Schatten voraus: Der starke Aufsteiger aus Leipzig, derzeit auf dem zweiten Platz, empfängt den Rekordmeister aus der bayerischen Landeshauptstadt.Die Partie ist neben dem DFB-Pokal-Finale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt der vielleicht letzte richtig große Kracher der Bundesliga-Saison – beide Schwergewichte werden Deutschland in der kommenden Saison in der Champions League vertreten und liefern bereits in diesem Jahr ordentlich Gesprächsstoff: Sei es das Bayern-Aus in der Champions League und im DFB-Pokal oder die sensationelle Saison, die die Sachsen in der Bundesliga zeigen, es gibt keine Klubs, über die in Deutschland mehr geredet wird.