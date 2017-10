Sportbuzzer Fantalk 3.0: Mit Hoeneß, Ballack, Rangnick und Effenberg!

Am Abend vor dem DFB-Pokal-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München geht der neue Web-TV-Fußballtalk „Sportbuzzer Fantalk 3.0“ zum zweiten Mal auf Sendung. Das Live-Format hat die MADSACK Mediengruppe in Kooperation mit ihrer Produktionsfirma TVN Sports Media und RB Leipzig entwickelt. Neu ist die Kooperation mit SPORT1: Die 360-Grad-Plattform wird den Talk live von 19 bis 21 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlen.

Per Buzzer konnten sich drei ausgewählte Zuschauer in die Diskussion einbringen. © Christian Modla

Moderiert wird das Format von Isabella Müller-Reinhardt (ehemals Blickpunkt Sport), Gäste sind Ralf Rangnick, Dieter Hoeneß, Stefan Effenberg und Michael Ballack. Drei Fans – gescoutet vom Presenter Ur-Krostitzer – werden im Studio jederzeit die Möglichkeit haben, sich per „Buzzer“ in die Gespräche einzubringen und selbst Fragen zu stellen. Zudem werden weitere prominente Gäste per Skype live in die Sendung geschaltet.