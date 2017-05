Sportbuzzer Fantalk 3.0: LIVESTREAM am Freitag ab 19 Uhr HIER!

Der SPORT BUZZER Fantalk 3.0 - unsere neue Web-TV-Fußballshow geht live. Am Freitagabend ab 19 Uhr beginnt die Premierenausgabe der neuen Fußballdebatte im Netz aus dem Leipziger Hotel Penta.

Und vor allem auf unsere hochkarätigen Gesprächspartner . Mit uns diskutieren werden RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick , Star-Kommentator und SPORT BUZZER-Kolumnist Wolff Fuss , DFB-Präsident Reinhard Grindel und viele weitere Größen des Sports. Durch den neuen Fußballtalk führt Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt , die fast 20 Jahre Erfahrung in der Sportberichterstattung vorzuweisen hat.

Und auch eure Stimme wird gehört! Im Vorfeld der Sendung haben wir mit unserem Partner, der Brauerei Krostitzer mit der Marke Ur-Krostitzer, drei absolute Fußballexperten unter euch gescoutet, die sich jederzeit in die Diskussion von der Ur-Krostitzer Heldenbank aus in die Diskussion per SPORTBUZZER einschalten können. Unterhaltung ist garantiert!