SPORTBUZZER Fantalk 3.0: So sieht es hinter den Kulissen aus

Der neue Fußballtalk im TV und Livestream - um 19 Uhr geht der SPORTBUZZER Fantalk 3.0 mit hochkarätigen Gästen in die nächste Runde. Wir nehmen Euch vorab schon mal mit hinter die Kulissen: So sieht es am Set im Pentahotel Leipzig aus.