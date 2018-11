Ihr habt Bock aufs FIFA-Masters 2019? Dann bewerbt Euch jetzt!

Aufgepasst, liebe FIFA-Zocker, es wird wieder spannend für Euch! Der SPORT BUZZER Hannover veranstaltet parallel zum Budenzauber beim SPORT BUZZER Masters 2019 präsentiert von TOTO - Der Fußballwette von Lotto Niedersachsen am 26. Januar 2019 wieder ein FIFA-Masters im Foyer der Swiss Life Hall . Wie bereits beim Masters 2018 dürfen wieder zwölf Teams an den Start gehen, gespielt wird im Modus Zwei-gegen-Zwei auf der PlayStation 4 . Ihr wollt dabei sein und Euch die Masters-Krone sichern? Dann bewerbt Euch jetzt!

Um am SPORT BUZZER FIFA-Masters 2019 teilnehmen zu dürfen, müsst Ihr selbstverständlich im selben Verein spielen, für welchen Ihr Farbe bekennt: Tragt alle Spiele in Euren Vereinstrikots aus und wir spendieren Euch zehn Freikarten für die größte Fußball-Party des Winters, dem Masters 2019.

Bewerbt Euch und gewinnt mit etwas Glück und viel Können einen tollen Preis!

Schickt uns bis spätestens zum 21. Dezember 2018 Eure Bewerbungen für das FIFA-Masters 2019 via WhatsApp (0160-3222814) oder per E-Mail (hannover@sportbuzzer.de), vertretet Eure Vereinsfarben und schießt Euren Klub an der Konsole zum Masters-Sieger!

Und selbstverständlich wird das Team, dass in die Fußstapfen des FIFA-Masters-Siegers von 2018, dem TSV Barsinghausen, treten wird, nicht leer ausgehen: Unser Partner expert sponsert für das siegreiche Team einen tollen Hauptpreis!