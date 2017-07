SPORTBUZZER-Kandidaten-Liste: Van Bommel neuer Bayern-Sportdirektor?

Thomas Linke spielte sieben Jahre für den FC Bayern (1998-2005). Erfahrung als Manager sammelte er bisher als Assistent bei Red Bull Salzburg und als erster Mann bei RB Leipzig. Seit 2011 ist er Sportdirektor des FC Ingolstadt, die er 2015 in die Bundesliga führte.

Thomas Linke spielte sieben Jahre für den FC Bayern (1998-2005). Erfahrung als Manager sammelte er bisher als Assistent bei Red Bull Salzburg und als erster Mann bei RB Leipzig. Seit 2011 ist er Sportdirektor des FC Ingolstadt, die er 2015 in die Bundesliga führte. © Imago