SPORTBUZZER-Kommentar zu Kölner Randale in London: "Der gute Ruf wird verspielt"

Die sozialen Netzwerke platzen am Donnerstagnachmittag aus allen Nähten. Videos laufen ein, in denen man Tausende Kölner Anhänger singend durch London ziehen sieht. Das Netz feiert, dabei ist bei genauer Betrachtung zu erkennen: Vor allem die Fans in den vorderen Reihen sind aggressiv, zünden immer wieder Pyrotechnik.

Bei aller Euphorie über die vielen friedlichen FC-Fans ahnt man bereits, was Stunden später rund um das Emirates-Stadion passieren könnte und dann auch passiert: Die aufgeladene Stimmung kippt in Gewalt um. Was dafür genau der Auslöser war, müssen die Verantwortlichen in der Aufarbeitung natürlich so detailliert wie möglich klären.