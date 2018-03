Exklusiv: SPORTBUZZER-Leser treffen Jogi Löw (mit Video)

Was für ein unvergesslicher Tag für Stefanie Bämpfer (48) und ihren Sohn Silas (12) aus Neustadt. Die Gewinner der SPORTBUZZER-Aktion „10 Preise, die man nicht kaufen kann“ trafen exklusiv Bundestrainer Joachim Löw in Düsseldorf und durften sogar mit dem Weltmeister-Coach im DFB-Shuttle zur Pressekonferenz fahren. Dabei hatten die beiden gut 15 Minuten Zeit, Löw mit Fragen zu löchern. Unter anderem verriet der Bundestrainer, dass seine Lieblingsfächer in der Schule neben Sport Geschichte und Deutsch waren und dass er Mexiko als stärksten Gruppengegner bei der WM sieht. Silas begeistert: „Es war total spannend und aufregend, ich konnte ihm alle Fragen stellen, die ich ihm immer schon stellen wollte.“