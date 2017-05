Sportbuzzer-Matchday: VfL Wolfsburg in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig

Eine große. Beide Stadien liegen nur 26 Kilometer auseinander, noch wie waren die Relegations-Gegner so dich beisammen. Die Region ist gespalten . Die Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz, hat ein besonderes Auge auf Braunschweig-Anhänger, die ohne Karte anreisen werden. Es gibt keinen Alkohol im und ums Stadion herum, keine Fan-Meile und keine Auswärtsfans außerhalb des Gästeblocks. Die VfL-Fans treffen sich am Vormittag im Kaufhof, für die schnelle und frühe Fan-Trennung werden Hundertschaften von Polizeibeamten sorgen. Der Kaufhof wird von der Polizei so gesichert werden, dass sich dort nur VfL-Anhänger aufhalten dürfen. Im Gästeblock der ausverkauften VW-Arena ist Platz für 3000 Gästefans. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs will im VfL-Fanblock stehen - bei beiden Spielen.

Was würde ein VfL-Abstieg bedeuten?

40 Jahre ist es her, dass zum letzten Mal eine erste Fußballmannschaft des VfL abgestiegen ist. 1977 war der Abstieg aus der 2. Liga in die damalige Oberliga Nord leicht verschmerzbar – die Wolfsburger Halbprofis waren der finanzielle Underdog der Liga. Diesmal wäre der Absturz für einen der potentesten Fußball-Klubs des Landes im Grunde eine Unverschämtheit – vor allem gegenüber den eigenen Fans. VW hat bereits zugesagt, auch im Fall der Fälle zum Fußball-Standort Wolfsburg zu stehen. Klar ist allerdings: Die meisten der aktuellen Spieler würden nicht mit in die 2. Liga gehen, fast täglich gibt es neue Transfergerüchte. So wird Daniel Didavi mit dem HSV in Verbindung gebracht, Diego Benaglio mit dem FC Basel, Ricardo Rodriguez mit dem AC Mailiand und Luiz Gustavo mit dem FC Sevilla.