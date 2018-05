Toni Kroos jagt Beckenbauer & Co.: Die größten deutschen Fußballer im SPORTBUZZER-Ranking

Kroos hat das geschafft, was noch nie einem deutschen Spieler gelungen ist: Er gewann viermal die Champions League, kommt in seiner Karriere insgesamt auf 23 Titel. Auch wenn er im ewigen Ranking damit nicht mal in den Top10 auftaucht, ist Kroos längst eine Legende. Joachim Löw schwärmt von seinem Superstar: „Toni ist seit 2014 in seiner Spielweise und in seiner Persönlichkeit noch mal unglaublich gereift. Er ruht in sich, hat ganz klare Vorstellungen. Er ist immer belastbar, kann fast jedes Spiel machen, ohne dass er Müdigkeit zeigt. Das liegt vor allem auch an seiner überragenden Technik.“