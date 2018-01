Sportbuzzer-Reporter bei der Handball-EM: So drehen die Mazedonier durch

Die Arena Zagreb, spärlich besetzt, aber mit klarem farblichen Akzent: rot und gelb. Wie schon die Spiele zuvor verwandelten „Makendonska Falanga“, wie die Fans sich nach der Armee Alexander des Großen nennen, den Tempel in einen farbenfrohen, stimmgewaltigen Hexenkessel, in dem Zeichensprache zum probaten Verständigungsmittel avancierte.

Ich hab schon viel gehört und gesehen, war bei der EM 2012 im serbischen Nis dabei, dem Vorrundenspiel, das die Deutschen mit 24:23 gegen Mazedonien gewannen – im übrigen auch mit einem Protest danach. Doch Zagreb 2018 stand dem kaum nach. In Nis flogen Papier, Feuerzeuge, Münzen, jetzt trieben die Fans ihr Team mit ihren leidenschaftlichen Gänsehaut-Gesängen, ihrem gellenden Pfeifkonzert an.

Handball ist in Mazedonien die Sportart Nummer eins, noch vor Basketball und Fußball. Star im Team ist Kiril Lazarov. Mehr als 1500 Tore in fast 200 Länderspielen, mit 92 Treffern Rekordtorschütze bei einer Weltmeisterschaft – der Linkshänder ist eine Tormaschine. In Frankreich bei HBC Nantes unter Vertrag stehend, ist der 37-jährige Handball-Millionär in seiner Heimat ein Star, genau so bekannt wie der Fußballer Goran Pandev.