SPORTBUZZER-Umfrage: Ist Ronaldo der beste Fußballer aller Zeiten?

Fünf Mal Weltfußballer, vier Mal Europas Fußballer des Jahres - und seit dem Finalsieg Ende Mai gegen den FC Liverpool auch fünffacher Champions-League-Sieger. Cristiano Ronaldo könnte als bester Fußballer der Welt in die Geschichte eingehen. Denn so erfolgreich der einst teuerste Fußballer der Welt im Verein bei Real Madrid ist - so sehr liefert er nun auch in der Nationalmannschaft ab. Der Portugal-Triumph bei der Europameisterschaft 2016 wäre ohne "CR7" kaum möglich gewesen. Im ersten Spiel der WM 2018 gegen Spanien traf er beim 3:3 gleich dreifach gegen Spanien - und erzielte als erst vierter Spieler nach Pelé, Uwe Seeler und Miroslav Klose erzielte Ronaldo auch bei seiner vierten WM-Teilnahme ein Tor.