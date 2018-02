Sportdirektor Rangnick fordert strenge Kriterien beim Nachwuchs: „Wir sind kein Hotel“

Leipzig. Ralf Rangnicks Kritik am eigenen Nachwuchs ebbt nach der verkorksten Transferperiode im Januar nicht ab. Mit Blick auf die A-Junioren-Bundesliga sagte der Sportdirektor: „Es kann nicht unser Anspruch sein, das der Tabellenviertletzte der Dritten Liga eine bessere U19 in die Saison schickt, als wir.“ Der 59-Jährige spielt dabei auf die Jugend des VfL Osnabrück an, die nach 16 von 26 Spieltagen einen Platz vor dem RB-Nachwuchs auf Tabellenrang fünf steht.