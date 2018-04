Sportdirektor Rangnick stärkt Trainer Hasenhüttl trotz Ergebniskrise den Rücken

Was bedeutet die Niederlage? Von unten drücken die Mannschaften in Richtung Europa-League-Plätze.

„Für die ganz große Wende hätte es heute einen Sieg gebraucht. Dass der möglich war, hat jeder gesehen. Die Champions League können wir nicht mehr schaffen. Aber die Euro League ist allemal möglich. Wir treffen jetzt auf einen Gegner, ich habe mir Wolfsburg gegen Hamburg gestern 90 Minuten angeschaut, der nicht nur mit dem Rücken zur Wand steht, sondern auch nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Das traue ich unserer Mannschaft schon zu, dass sie so ein Spiel gewinnt. Jetzt geht es darum, dass wir Platz fünf oder sechs noch schaffen. Dafür müssen wir in den nächsten zwei Wochen nochmal alles investieren.“

An wem oder was liegt es gerade? Nach dem 0:1 gingen die Köpfe runter. Warum ist die Verunsicherung so groß?

Das war mangelndes Fingerspitzengefühl. Muss man das machen, wenn man vorher nicht die Eier hat, in so einer Situation Elfmeter zu geben? Das ist eine Frage, die man auch mal stellen darf.

„Wir haben so einen engen und intensive Kontakt, dass wir immer reden. Wir waren nach dem Spiel die ersten beiden in der Kabine und haben uns dort schon fünf Minuten unterhalten. Das der Trainer enttäuscht ist – das geht uns allen so. Ich habe zu ihm gesagt, Blick nach vorne. Heute ist das natürlich noch schwer, aber ab morgen müssen wir schauen, dass wir die Mannschaft wieder dahin gehend vorbereiten, dass sie in der Lage ist, Wolfsburg zu schlagen.“