Sportgericht tagt zu antisemitischen Sprechchören bei Lok Leipzig

Leipzig. „Zigeuner und Juden, Ultras Chemie“ – so betitelten Fans des 1. FC Lokomotive beim Leipziger Stadtderby im November lautstark den Anhang der Gästemannschaft. Nicht nur im Stadion selbst, sondern auch bei der Live-Übertragung des Spiels im MDR waren die rassistischen und antisemitischen Gesänge zu hören. Im Urteil des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) zu den Derby-Vorfällen blieben die Entgleisungen trotzdem unbeachtet – obgleich laut NOFV auch Fernsehbilder ausgewertet worden waren. Dieser Malus soll sich nun ändern, Medienberichte zuerst im Kreuzer Leipzig und dann im LVZ-Sportbuzzer brachten die Ermittlungen in Gang. An diesem Donnerstag kommen die Entgleisungen der Lok-Fans nun vor das Sportgericht. Bei der Verhandlung in Leipzig geht es auch um Beschimpfungen gegen Spieler und Betreuer der BSG Chemie, die bei ihrer Abreise als „Kommunistenschweine, Judenschweine“ bezeichnet worden sein sollen.

Das am Donnerstag von NOFV-Justiziar Stephan Oberholz geleitete Sportgericht hat im Vorfeld bereits Stellungnahmen beider Vereine zu den Vorwürfen eingefordert, die LVZ.de vorliegen – auch um klären zu können, ob die Entgleisungen von den Verantwortlichen bemerkt wurden. Die Gastgeber des Derbys verneinen dies vehement, behaupten stattdessen, erst aus den Medien von den Zigeuner- und Juden-Rufen der eigenen Fanszene erfahren zu haben. Weder Lok-Geschäftsführer Martin Mieth im Stadioninnenraum, noch Lok-Präsident Thomas Löwe auf der Tribüne, noch Stadionsprecher Mirko Linke vor dem Dammsitz hätten die antisemitischen Rufe während des Spiels persönlich vernommen, heißt es im Schreiben. Zudem führen die Gastgeber auch Aussagen eines „normalen Lok-Fans“ an, der auf der Gegengerade gestanden, dort aber keine solche Rufe gehört habe. Nicht zuletzt sei die Meldung des MDR in sozialen Netzwerken noch am Spieltag über die rassistischen Gesänge auf der Gegengerade dem Verein erst jetzt bekannt geworden.

DURCHKLICKEN: Stadtderby bleibt nicht friedlich Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (29) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (5) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (44) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (45) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (2) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (1) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (3) (LVZ) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (1) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (6) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (9) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (7) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (7) (Christian Modla) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (3) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (4) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (2) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (8) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (25) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (9) (Imago) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (5) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (6) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (8) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (14) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (15) (Imago) Dietmar Demuth: "Wer hier einen Fußball-Leckerbissen sehen wollte, war falsch. Derbys sind Kampfspiele, da gibt es nichts anderes. Den Punkt haben wir uns verdient." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (10) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (23) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (18) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (13) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (4) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (16) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (20) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (24) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (22) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (17) (Christian Modla) Robert Zickert (1. FC Lok, Bildmitte): "Den Sieg hatten wir nicht verdient, weil wir uns dem Spielstil von Chemie angepasst haben. Latte hat unsere Chancen sehr gut vereitelt." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (26) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (27) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (30) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (31) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (28) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (37) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (43) (Christian Modla) Stefan Karau (Chemie-Kapitän, rechts): "Lok hatte sicher die besseren Torchancen, wir hätten ein, zwei Konter besser ausfahren müssen. Insgesamt können beide mit dem Punkt zufrieden sein." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (38) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (41) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (36) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (34) (Christian Modla) Alexander Bury (BSG Chemie Leipzig, links): "Dass es bei diesem Spiel Unterbrechungen gibt, kann man ja inzwischen einplanen. Geholfen hat es niemandem. Wir haben den Rhythmus und den Spielfluss verloren." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (40) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (90) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (33) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (35) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (94) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (61) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (91) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (89) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (83) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (88) (Imago) © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (86) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (93) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (87) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (84) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (46) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (60) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (62) (Christian Modla) Lok-Coach Heiko Scholz: "Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu entscheiden. Ein Kompliment an Chemie, sie haben gefightet. Aber eine richtige Chance haben wir auch nicht zugelassen. Zwei Derbys, vier Punkte. Das kann ich unterschreiben." © Christian Modla Djamal Ziane (Lok-Angreifer, links): "Als ich allein auf Latte zulaufe, den muss ich machen. Mehr als solche Chancen bekommst du in so einem Spiel nicht. Wir waren besser, konnten unser Spiel aber nicht aufziehen." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (64) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (82) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (80) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (85) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (81) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (92) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (95) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (98) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (97) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (104) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (99) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (100) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (103) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (102) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (101) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (106) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (96) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (105) (Christian Modla)

Lok bestreitet Beschimpfungen an Chemie-Bus

In Frage stellen wollen die Probstheidaer diese Rufe der eigenen Fanszene jedoch nicht: „Wir sind darüber sehr erschrocken und wütend“, so der 1. FC Lok. Allerdings komme man zum Schluss, dass die Verfehlungen nur von einer sehr begrenzten Personenzahl im Fanblock ausgegangen sein können. Nicht bestätigen will der Verein derweil weitere Vorwürfe, dass nach Ende der Partie auch Spieler und Betreuer im Bus der BSG Chemie Leipzig beschimpft und als „Kommunistenschweine, Judenschweine“ betitelt wurden. Eine Lok-Mitarbeiterin sei zu diesem Zeitpunkt in Nähe des VIP-Eingang anwesend gewesen und habe diese Beschimpfungen nicht gehört, heißt es aus Probstheida. Im Allgemeinen wundern sich die Verantwortlichen beim blaugelben Regionalligisten, warum die Vorwürfe erst gut zwei Monate nach dem Derby aufs Tableau kamen und mutmaßen, die Gäste wollten nur von eigenen Verfehlungen ablenken und ihnen ging es gar nicht um das Eintreten für den Antirassismus.

Chemie wundert sich indessen, warum dem NOFV die Sprechchöre bisher nicht aufgefallen waren, obwohl auch Fernsehaufnahmen ausgewertet wurden. Dass nun die Leutzscher ihrerseits vom Verband aufgefordert wurden, Beweise für die rassistischen und antisemitischen Verfehlungen beim Gegner zu erbringen und Anzeige zu erstatten, sei ein Unding. Dies liege eindeutig im Aufgabenbereich der Sicherheitsaufsicht des Verbandes und des Schiedsrichters – die beide keine der Verfehlungen in ihren Berichten zum Derby erwähnt hatten.

NOFV unter Druck – ähnlicher Fall in Babelsberg

Der Nordostdeutsche Fußballverband steht seit längerem unter Druck, rassistische und antisemitische Verfehlungen im Stadion nicht ausreichend zu ahnden. So weigert sich Regionalligist SV Babelsberg ein NOFV-Urteil bezüglich ihrer Partie im April 2017 gegen Energie Cottbus anzuerkennen, bei der Cottbuser Fans den Hitlergruß gezeigt und „Babelsberg 03 – Arbeit macht frei“ skandiert hatten. Diese Verfehlungen waren vom Sportgericht nicht berücksichtigt worden, stattdessen wurde den Babelsbergern unter anderem zur Last gelegt, dass einer ihrer Fans mit „Nazischweine raus“ auf die antisemitischen Sprechchöre geantwortet hatte.

Der SVB weigerte sich, die Strafe in Höhe von 7.000 Euro für die Ausschreitungen beim Spiel zu akzeptieren, riskierte dabei auch einen Ausschluss aus der Liga. Inzwischen haben sich Verband und Verein etwas angenähert. NOFV-Justiziar Oberholz erklärte Anfang Februar, man habe in der Urteilsbegründung „stilistische Fehler“ gemacht.

