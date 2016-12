Sportinvalide! Christian Pander beendet Karriere

Christian Pander hat alle Hoffnungen auf ein Comeback aufgegeben. Der 33-Jährige hat jetzt als Sportinvalide seine Karriere offiziell beendet. Er hat lange für Schalke und zuletzt von 2011 bis 2015 für Hannover 96 in der ersten Bundesliga sowie der Euro-League gespielt. Bei 89 Einsätzen für "Roten" erzielte er fünf Tore. Am 21. Februar 2015 absolvierte der zweifache Nationalspieler sein letztes Bundesliga-Spiel für 96 beim 1:1 gegen den 1. FC Köln.

In diesem Jahr schuftete er in der Reha, sechs Knieoperationen konnten nicht weiterhelfen. Selbst beim Treppensteigen hat er Probleme. „Es macht keinen Sinn mehr, weiter dem hinterherzulaufen, was nicht mehr funktioniert", sagte Pander dem Internetportal Reviersport. Im Januar beginnt er ein Sportmanagement-Studium, Pander will den Trainerschein machen und im Jugendbereich arbeiten: „Da ist das Geschäft noch etwas natürlicher.”