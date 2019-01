Sportler des Jahres in Leipzig: Tina Dietze, Franz Anton und RB Leipzig

Tina Dietzes Superjahr

31 803 Stimmen wurden laut Stadtsportbund ausgezählt - demnach beteiligten sich weit über 10000 Sportfans an der Umfrage. Tina Dietze, die sich nur ein halbes Jahr nach einer langwierigen Fraktur des Schulterblattes WM-Gold im Zweierkajak holte, verwies Triathletin Bianca Bogen und Marathon-Ass Juliane Meyer (beide SC DHfK) auf die Plätze. Nur 56 Stimmen trennten Einercanadier-Weltmeister Franz Anton von Paralympicssieger Martin Schulz. Der Ausdauer-Spezialist vom SC DHfK und BVL hatte im Vorjahr EM-Gold und WM-Silber errungen. DHfK-Kugelstoßer David Storl wurde wie bei der Heim-EM in Berlin auch in der Umfrage Dritter.