Sportpsychologe Matthias Herzog über Hannover 96: "Solche Brandherde sind ganz übel"

VfB Stuttgart: Nach der erfolgreichen Rückrunde in der vergangenen Saison waren die Erwartungen beim VfB Stuttgart hoch. Haarscharf verpasste der VfB die Qualifikation für die Europa League - dass es ein halbes Jahr später so schlecht um den Verein stehen würde, hat niemand erwartet. Nach dreizehn Spieltagen stecken die Stuttgarter im Abstiegskampf fest - immerhin gab es zuletzt zwei Siege aus den vergangenen drei Spielen. ©

Co-Trainer Bulut ist "mehr der Kumpeltyp"

Im Jahr 2011 rief Breitenreiter Herzog zur Hilfe. Nach sieben Spielen stand der TSV Havelse mit nur fünf Punkten auf dem Konto da – und wurde am Ende noch Fünfter. Bestsellerautor Herzog kennt 96-Coach Breitenreiter. Er glaubt, dass er die Wende schaffen kann. „Er kann mit Rückschlägen und mit Druck gut umgehen. Das hat er in Paderborn und bei Schalke gezeigt”, sagt Herzog, „ich traue ihm 96 weiter zu, den Aufschwung auch.”

Breitenreiter müsse in der aktuellen Krisenlage aber vermehrt auf der zwischenmenschlichen Ebene mit den Spielern reden. „Er kommt gern über die Sachebene”, erzählt Herzog über Taktiker Breitenreiter. Gerade, wenn der Kopf die Beine schwer macht, helfe aber eine persönlichere An­sprache. Dabei helfe und vermittele besonders Co-Trainer Volkan Bulut. „Der ist für die Spieler mehr der Kumpeltyp, das ist eine gute Kombination”, sagt Herzog. Bulut begleitete Breitenreiter auf all seinen Trainerstationen, er war auch 2011 in Havelse schon dabei.