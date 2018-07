Sportrechtler sieht 50+1-Regel stark gefährdet - zu seinem Bedauern 

Lehner, Jurist aus Heidelberg und Vizepräsident der internationalen Sportanwaltsorganisation Isla und Schiedsrichter bei der Deutschen Institution für Sportschiedsgerichtsbarkeit bewertet die Situation um das Schiedsgericht und 50+1 wie folgt:

„Natürlich muss das Schiedsgericht vorgeschaltet sein, aber wer so eine Regelung wie 50+1 verändern will, muss die ordentliche Gerichtsbarkeit auf dem Schirm haben. Das Schiedsgericht in allen Ehren, das sind alles kompetente Juristen – aber ob das Schiedsgericht ein unabhängiges Gericht entsprechend unserem Verfassungsverständnis ist?

Ich denke nicht. In solchen Fragen kann eigentlich nur die ordentliche Gerichtsbarkeit wirklich unabhängig urteilen. Ich denke, in der mittlerweile so kommerziellen Ausprägung des Sports wird man die 50+1-Regelung auf lange Sicht nicht mehr halten können. Die alte Vereinsstruktur, so gut ich sie finde, hat im Profisport nicht mehr ihre frühere Bedeutung. Der Fußball ist schon jetzt durchwoben von Investoren. Für sportlichen Erfolg braucht man Geld – dafür wollen Investoren auch Einfluss.“