Absagen zur Premiere! Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali: "Ich hätte gerne mit Mesut Özil diskutiert"

Ein neues Gesicht für eine traditionsreiche Sendung: Auch TV-Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali wird ab der kommenden Saison das aktuelle Sportstudio im ZDF moderieren und freut sich schon riesig auf die neue Aufgabe. Bereits am kommenden Samstag wird sie durch die Sendung zum Bundesliga-Start führen.

In einem Interview mit der Sport Bild hat sie über den neuen Job gesprochen und verraten, wen sie sich für ihre erste Sendung gewünscht hätte: Den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der in diesem WM-Sommer für Diskussionsstoff gesorgt hatte und am Ende seinen Rücktritt aus dem DFB-Team bekannt gab.