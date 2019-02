Spruchband: Fangruppe "Colectivo Lipsia" bekräftigt Kritik an RB Leipzig

Leipzig. Nachdem am Mittwoch bereits von mehreren Fan-Gruppen ein Offener Brief mit scharfer Kritik an der Vereinsführung von RB Leipzig veröffentlicht worden war, hat "Colectivo Lipsia" vor dem Spiel DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg nachgelegt.

Die Gruppe hängte nach eigenen Angaben an der Festwiese vor der Red Bull Arena ein Spruchband auf und verbreitete Fotos von der Aktion im Internet. Auf dem Banner war in großen Buchstaben zu lesen: "Ermittlungen gegen eigene Fans, Meinungen verbieten, echte Fachkräfte (Enrico, Benjamin, Timm) rauswerfen! Eure Fanarbeit ist ,BULLENSTARK´"

Wie schon der offene Brief nimmt auch das Spruchband Bezug auf den Abschied von Timm Merten, bis vor kurzem Fanbeauftragter bei RB Leipzig. Merten hatte nach nur fünf Monaten im Amt Anfang der Woche seinen Abschied erklärt. Nachdem er von verschiedenen Fangruppen bei seiner Ankunft in Leipzig wegen seiner Vorgeschichte als aktiver Fan beim Hamburger SV kritisch empfangen worden war, hatte sich das Verhältnis zu den meisten RB-Anhängern in den vergangenen Monaten stark verbessert. Die Trennung stellt den nächsten Konfliktpunkt zwischen Fans und Verein dar.

In einer nun von "Colectivo Lipsia" mit dem Foto veröffentlichten Erklärung heißt es: "Unser Ziel war es, so viele Fans wie möglich von RasenBallsport zu erreichen, um sie mit den Problemen unserer aktiven Fanszene mit der Vereinsführung zu konfrontieren. Wie sich in den letzten Jahren häufiger gezeigt hat, werden kritische Meinungen im Stadion von Rasenball unterbunden." Die Gruppe fordert zudem grundlegende Veränderungen bei der Fanarbeit.