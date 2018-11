Ex-St.Pauli-Profi Benjamin Adrion räumt in ARD-Quizshow ab

Beim FC St. Pauli zog er früher die Fäden im Mittelfeld, nun hat Benjamin Adrion den ganz großen Coup in der TV-Branche gelandet. In der ARD-Show "Ich weiß alles" sahnte der ehemalige Profi so richtig ab. In der Sendung, die am Samstagabend zur Primetime in der ARD zu sehen war, überzeugte der 37-Jährige mit seinem Allgemeinwissen und konnte am Ende eine Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Showmaster Jörg Pilawa und TV-Legende Günther Jauch waren sehr beeindruckt vom Auftritt des ehemaligen Fußballprofis.