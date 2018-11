Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Paderborn und Dresden

Zwei Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Markus Kauczinski will der FC St. Pauli auf die Aufstiegsplätze vordringen. Die Hamburger peilen beim SSV Jahn Regensburg den achten Saisonsieg an. Der 1. FC Heidenheim trifft auf den SC Paderborn, Dynamo Dresden erwartet den FC Ingolstadt. Verfolgt die Zweitliga-Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.