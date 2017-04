Stadion eine Nummer kleiner: Ausbau erstmal nur für 50.000 Zuschauer

Anzeige

Leipzig. Rolle rückwärts beim Ausbau des Stadions. Bisher war bei RB Leipzig immer von einer Kapazitätserweiterung für 57.000 Zuschauer gesprochen worden. Nach dem 0:0 am Samstag gegen Ingolstadt erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff: „Ich bin kein Fan von 57.000. Wir sind ja eher bodenständig und wollen Schritt für Schritt gehen. Natürlich haben wir eine tolle Zuschauerquote, aber es ist auch nicht so, dass wir für jedes Spiel 60.000 Tickets verkaufen könnten.“ Ihm schwebt deshalb zunächst eine Erweiterung auf 50.000 Plätze vor. Aktuell passen maximal 42.558 Fans in die Red-Bull-Arena. Der Durchschnitt in der ersten Bundesligasaison liegt bei 41.410 Besuchern.

Die Investitionen sollen nicht unverhältnismäßig groß werden, weil Mintzlaff mit dem Umbau auch schnell Geld verdienen will. Das heißt: Innerhalb von zwei Jahren sollen die Ausgaben wieder gedeckt sein. „Alles andere können wir uns nicht leisten“, sagte der Geschäftsführer. Bei dieser Entscheidung spielen laut dem 41-Jährigen auch Szenarien in der Zukunft eine Rolle, falls sich der Verein mal nicht für Europa qualifiziert oder man in anderen Regionen der Bundesliga spiele.

UEFA-Vorgaben für VIP-Plätze

Erst am Freitag kam der Bescheid der Stadt, dass einem Ausbau der Red Bull Arena bis auf mögliche 57.000 Plätze nichts im Wege steht. Nun muss noch der Stadtrat dem Kaufvertrag zwischen RB Leipzig und Besitzer Michael Kölmel zustimmen. Im Mai sollen die letzten Details geklärt und der Kauf beim Notar beglaubigt werden.

Höchste Priorität hat laut Mintzlaff weiterhin der Ausbau der VIP-Bereiche, der auch von der UEFA gefordert wird. Die aktuellen 1300 Plätze im Stadion müssten in diesem Sommer um 400 bis 500 VIP-Sitze erweitert werden. „In der Kürze der Zeit ist nur eine Zeltlösung möglich“, erklärte der RB-Geschäftsführer. Der ehemalige Tischtennisraum im Stadion soll zudem zu einem Bereich ausgebaut werden, in dem sich die Profis nach den Spielen mit ihren Familien und Freunden aufhalten können.

Mehr Komfort für Besucher

Der richtige Baubeginn ist weiterhin für Sommer 2018 vorgesehen und soll während des laufenden Spielbetriebs geschehen. Entschieden ist noch nicht, ob das in einer oder zwei Phasen passiert. Dabei seien auch logistische Dinge wie Toiletten, Kioske und der Wohlfühlfaktor im Stadion wichtig. „Bei diesen Dingen wollen wir für die Fans den Stadionkomfort verbessern. Die Leute sollen keine 35 Minuten anstehen, um eine Wurst oder ein Bier zu kaufen“, kündigte der Geschäftsführer an. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Probleme und Beschwerden der Fans wegen zu langer Schlangen und überfüllten Gängen gegeben.

