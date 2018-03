Stadtliga Leipzig: TuS Leutzsch macht es spannend

Tabellenführer gewinnt in Schkeuditz erst in den Schlussminuten, aber hochverdient.

Leipzig. Spitzenreiter TuS Leutzsch hat sich am 18. Spieltag der Fußball-Stadtliga Zeit gelassen. Der 2:0-Sieg bei Eintracht Schkeuditz kam erst im Endspurt zustande, kurioserweise in Unterzahl. Denn Björn Marten sah in der 74. Minute wegen wiederholten Fouls Gelb-Rot, die Tore fielen erst danach. „Wir hätten da nach fünfmal Alu und anderen Großchancen eigentlich längst führen müssen“, sagte TuS-Coach Kai-Uwe Ziegler, „doch das hatt nicht geklappt. Aber dann haben meine Jungs noch einmal richtig gute Moral gezeigt.“ Das 0:1 besorgte der Schkeuditzer Kevin Herziger mit einem Eigentor (88.), den Endstand der eingewechselte Holländer in TuS-Diensten, Geert Pieter Lutejin (90.), und zwar nicht in Holzschuhen.

In Sicht- und Reichweite blieb Chemies zweite Mannschaft durch ein 6:2 gegen die Zweite des VfB Zwenkau. Auch der SV Tapfer konnte diesmal spielen, damit seine Ambitionen wahren und tat dies mit einem 3:1-Erfolg in Markranstädt. Roman Noguera trug an alter Spielstätte den Treffer 2:1 zum Gäste-Sieg über die Reserve des SSV bei.

Die LVB-Elf gewann das Süd-Derby gegen Eintracht Süd mit 3:1. Zur Pause sah es allerdings noch bei weitem nicht danach aus, denn Kai Böttner hatte die Eintracht früh in Führung gebracht (8.). Erst im zweiten Spielabschnitt fanden die Gastgeber an der „Neuen Linie“ auch ihre spielerische Linie, was in Tore von Friedemann Poser (65.) sowie Kevin Bockhorn (86. Und 90.+3) mündete. Der LSV gewann das Stadtliga-Duell des Leipziger Südwestens beim Knautkleeberger SC souverän mit 4:1.

