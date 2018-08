Standards und Co.: Darum ist Pirmin Schwegler so wichtig für Hannover 96

Schwegler hat dieses gewisse Etwas, dass ihn für 96 so besonders macht: Er kann den Ball be- und verarbeiten wie kaum ein anderer im Team. Der defensive Mittelfeldspieler hat immer eine Lösung parat, Fehler haben bei ihm eher Seltenheitswert. Dazu kommt der feine Fuß, der die Standards in der kommenden Saison wieder zu einer Waffe für 96 werden lassen kann. „Der Ball von Pirmin war wieder ganz speziell und hatte eine besondere Klasse. Das beherrscht er wie kein Zweiter. Das macht Spaß, wenn du solche Spieler hast, die solche Standards schießen“, sagte Wimmer über Schwegler.

Seine Pässe und Flanken sind präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. „Du weißt immer, wo der Ball hinkommt und dass er gut kommt“, sagte Verteidiger Kevin Wimmer. Adressat der lobenden Worte des Österreichers ist Pirmin Schwegler, der Wimmer am Sonntag in Karlsruhe den Ball perfekt zur Führung auf den Kopf serviert hatte.

Der Auftritt im Pokal war souverän, was in den letzten Jahren nicht immer de Fall war. Daher war die Freude nach Schlusspfiff entsprechend groß. © 2018 Getty Images

Kevin Wimmer ist vor KSC-Torwart Benjamin Uphoff am Ball und köpft den Ball zur Führung in die Maschen. © dpa

Schwegler ist der Ruhepol im hannoverschen Spiel, der Dirigent, das 96-Gehirn auf dem Platz. Und gleichzeitig auch ein ganz ehrlicher Arbeiter, der sich nicht zu schade ist, seinen Kopf in jeden Zweikampf zu werfen. Mit dem Brasilianer Walace, der mit sechs Millionen Euro Ablöse der teuerste Zugang des bisherigen 96-Sommers war, hat er den idealen Partner an seiner Seite. Zusammen könnten die beiden defensiven Mittelfeldspieler das neue Sahnestück im 96-Gebilde auf dem Rasen werden. Walace ist zehn Zentimeter größer als Schwegler, ist ein Schrank auf dem Platz. Er kann leicht das kompensieren, wo Schwegler seine natürlichen Nachteile hat. Und Schwegler kann sich wiederum mehr um die spielerischen Elemente und Impulse bei 96 kümmern. Zu denen auch die Standardsituationen gehören.

Schwegler im Team geschätzt

„Wir haben sie einstudiert, das hat sofort gefruchtet. Entscheidend ist aber, wie der Ball kommt. Da hat Pirmin ein gutes Füßchen gehabt“, sagte Trainer André Breitenreiter nach dem Pokalerfolg in Karlsruhe.

Den Schwegler-Schwung mit in die Bundesliga nehmen, das ist jetzt das Ziel. In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 29 Spielen auf sechs Torvorlagen, also grob in jedem fünften Spiel ein Assist. Das geht sicherlich noch besser. Besser geht in jedem Fall seine Torquote: Da steht im 96-Trikot nämlich noch eine Null.

Aber auch ohne Treffer ist Schwegler extrem wertvoll für das Team. Und das nicht nur auf dem Platz. Der Schweizer ist Stellvertreter von Kapitän Waldemar Anton und dadurch auch Mitglied im Mannschaftsrat. Seine Meinung ist innerhalb des Teams akzeptiert und wird geschätzt. Jetzt soll er 96 erfolgreich durch die neue Bundesligasaison dirigieren.