Standardtore in Porto „kein Zufall“ – RB Leipzig nach Hammerwoche angeschlagen

Drei Niederlagen in Serie – das gab es unter Trainer Ralph Hasenhüttl noch nie. Zwei verlorene „Endspiele“ innerhalb von acht Tagen nagen an RB Leipzig.

Anzeige

Porto/Leipzig. Der Frust über die verpasste Chance war so groß, dass die Mannschaft von RB Leipzig noch nicht einmal bis zum Fanblock lief, um sich bei den 1.100 mitgereisten Anhängern in Portugal für die Unterstützung zu bedanken. Das Achtelfinale der Königsklasse, es schien zum Greifen nah und ist nach der 1:3-Niederlage beim FC Porto zum Verzweifeln fern. „Uns ist schon klar, dass wir eine Riesen-Chance ausgelassen haben“, sagte ein geknickter Trainer Ralph Hasenhüttl, der sich nach der bitteren Pleite auch noch mit einem surrenden Mikrofon auf der Pressekonferenz herumschlug.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel FC Porto -RB Leipzig (Imago) (8) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (9) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (7) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (4) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (2) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (1) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (5) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (3) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (6) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (10) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (12) FC Porto -RB Leipzig (Imago) (11) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (3) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (2) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (10) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (11) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (8) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (13) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (9) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (6) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (7) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (1) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (5) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (4) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (12) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (7) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (17) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (18) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (11) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (10) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (8) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (9) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (15) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (4) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (6) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (12) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (2) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (14) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (3) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (16) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (13) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (5) FC Porto - RB Leipzig (Imago) (1)

Die RB-Baustellen nach der Auswärtsniederlage beim portugiesischen Vizemeister im Überblick.

Nummer eins:

Zwei Standardtreffer am Mittwochabend, insgesamt vier gegen Porto in beiden Partien, sind zu viele und „kein Zufall“ meinte Hasenhüttl. Der Plan des RB-Coachs wurde nicht umgesetzt: „Wir haben zu viele Standards im letzten Drittel zugelassen. Wir wollten versuchen, den Gegner weit von uns weg zu halten. Es war uns klar, dass wir von der Wucht und der Kopfballstärke unterlegen sind.“ Marcel Sabitzer ärgerte sich: „Wir waren zweimal unaufmerksam, da machst du dir halt schnell das Spiel kaputt“ und monierte: „Wir haben eine klare Zuteilung, das darf eigentlich nicht passieren.“ Portos Coach Sergio Conceicao verriet, das er im Vorfeld extra solche Situationen trainieren ließ: „Weil das eine Stärke von uns ist und es im Hinspiel so gut funktioniert hat“. Sechs von neun Toren hat Porto in der Königsklasse bereits nach Standards erzielt.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik Peter Gulacsi: Die Premier League soll Ausschau nach dem Ungarn halten. In Porto lieferte er keine Argumente dafür. Note 3. (@ GEPA Pictures) Bernardo: Unnachgiebiger Kämpfer auf rechts und links, offensiv ausbaufähig. Note 3. (@ Imago) Willi Orban: Der Abwehrchef sieht beim 1:2 nicht gut aus. Note 3. (@ GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Der neuerdings 19-jährige Abwehr-Bulle mit solidem Vortrag. Note 3. (@ GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Der Dauerbrenner braucht eine Pause. Note 4. (@ GEPA Pictures) Naby Keita: Rechtzeitig fit geworden, taut im zweiten Durchgang auf. Note 3. (@ GEPA Pictures) Kevin Kampl: In München geschont, in Porto mit durchwachsener Leistung. Note 3. (@ Imago) Emil Forsberg: Leipzigs Schwedenkönig versucht alles, kommt selten zu Potte. Note 3. (@ GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Wäre auch mit zwei eingegipsten Füßen gesetzt. Topvorlage zum 1:1. Note 3. (@ GEPA Pictures) Bruma: Beim Porto-Rivalen Sporting Lissabon sozialisiert, ergo heiß. Immer aktiv, aber auf sich alleine gestellt. Note 3. (@ GEPA Pictures) Jean-Kevin Augustin: Beim 3:2-Sieg in Leipzig mit DEM Trick der Saison, im Rückspiel nahezu unsichtbar. Note 4. (@ GEPA Pictures) Timo Werner: Kommt, sieht und trifft mit seinem zweiten Ballkontakt zum 1:1. Kann man so machen. Note 2. (@ GEPA Pictures) Lukas Klostermann: Kommt in der Halbzeit und beackert mit Hingabe seine rechte Seite. Note 3. (@ GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Kurzeinsatz. Fehlte insbesondere bei den Standards. Note 3. (@ GEPA Pictures)

Nummer zwei:

Der erfahrene Kontrahent hat die besseren Lehren aus dem Hinspiel gezogen. Beim 3:2-Sieg in Leipzig kreierten die Rasenballer in der ersten Halbzeit unzählige Chancen, ließen den Portugiesen kaum Luft zum Atmen. „Wir haben es diesmal besser geschafft, das Leipzig im Mittelfeld nicht so dominant war“, sagte Coach Conceicao. Der Rekordteilnehmer der Königsklasse stand kompakt, ließ durch die Mitte kaum Räume und war erneut äußerst effektiv. Die Offensivpower, die RBL vor zwei Wochen auszeichnete, war im Rückspiel kaum zu sehen, gab Kevin Kampl zu: „Wir sind zu wenig ins letztes Drittel gekommen, haben aus dem Ballbesitz nichts richtiges angefangen. Wir haben zu wenig Lösungen gefunden, versäumt geradlinig nach vorne zu spielen.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Yacine Brahimi (FC Porto): "Jetzt haben wir unser Weiterkommen wieder selbst in der Hand. Wir waren als Mannschaft stark. Wir können Großartiges erreichen." (@Imago) Ralph Hasenhüttl (Trainer RBL): "Die einzigen Gelegenheiten, die wir zugelassen haben, waren die Standards. Da haben wir uns alles kaputt gemacht. In der Halbzeit habe ich gesagt, wir müssen es schaffen, schneller den Ball in die erste Reihe zu bringen. Beim Ausgleich haben wir gezeigt, wie es geht. Beim 1:2 gehen drei Mann zum Ball, ich denke, dass es abseits war. Ist aber müßig, darüber zu diskutieren. Wir sind manchmal noch ein bisschen ungestüm, vielleicht naiv. Aber noch ist nicht alles verloren. Jetzt müssen wir zweimal gewinnen." (@ dpa) Sergio Conceicao (FC Porto): "Ich muss den Willen meiner Mannschaft loben. Sie hat die Vorgaben perfekt umgesetzt. Wir haben schon im Hinspiel zwei Tore nach Standards gemacht. Heute hat das wieder geklappt. Wir werden weiter alles tun, um weiterzukommen." (@Imago) Timo Werner (RB Leipzig): "Wie im Hinspiel, wir kriegen zwei ganz dumme Tore nach Standards. Wir wussten das genau, dass sie da gefährlich sind. Nach unserem Tor hatten wir Aufwind. Ich bin noch nicht richtig bei 100 Prozent. Es ist Champiins league, da braucht man elf Spieler, die bei 100 Prozent sind. Heute war mehr drin. Müssen beide Spiele gewinnen." (@ dpa) Danilo (FC Porto): "Ich wollte den Sieg. Was für ein Glück, dass ich in meinem 100. Spiel für Porto ein Tor erziele. Das Wichtigste heute war aber der Sieg." (@Imago) Willi Orban (RB Leipzig): "Unsere große Schwachstelle war die Anfälligkeit bei Standards. Wir machen ein gutes Spiel und machen uns das mit den Standards wieder kaputt. Die Art und Weise, wie wir die Standrads kriegen, war zu einfach." (@Imago) André André (FC Porto): "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht, sind viel gelaufen. Jetzt kommt es nur auf uns an. Das wollten wir erreichen." (@Imago) Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Die Standards sind nicht nur heute das Problem. Unnötig, so machst du die Spiele kaputt. Das müssen wir uns ankreiden lassen und in den nächsten Spielen besser machen. Wir haben zu lange hinten rumgespielt und in die Breite. Die Niederlage tut weh. Wir müssen aufstehen, nach vorne gucken, drei Punkte gegen Hannover holen." (@Imago) Hector Herrera (FC Porto): "Wir standen gut und haben das ausgenutzt. Wir wussten, was auf uns zukommt und hatten die richtige Antwort parat." (@Imago) Ralf Rangnick (RB Leipzig): "Bei der ersten Standardsituation haben wir geschlafen, bei der zweiten der Linienrichter, es stranden drei gleich Portugiesen im Abseits. Am Ende ist es so: Wir bekommen zu viele Gegentore nach Standards. Wir haben noch alle Möglichkeiten, müssen aber nun beide Spiele gewinnen." (@dpa)

Nummer drei:

Mental und körperlich wirkte Leipzig nach der Bayernwoche noch angeschlagen. Bei der Wucht und Robustheit der Portugiesen fehlte die letzte Kraft und Entschlossenheit der Rasenballer, um probate Mittel zu finden. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen zu viel in die Breite gespielt und auch zu langsam“, meinte Sabitzer. 107 Kilometer Laufleistung sind für die eifrigen Leipziger relativ wenig. An sehr guten Tagen legt die Mannschaft bis zu zehn Kilometer mehr zurück. Ähnlich wie gegen München wurde das Hasenhüttl-Team von einem Deja-vu-Erlebnis kalt erwischt: Waren es in den zwei Bayernspielen die Platzverweise, brachte in Porto der zweite Standardtreffer das endgültige k.o., von dem sich die Leipziger nicht erholten. Nach der dritten Pleite in acht Tagen sagte Kapitän Willi Orban: „Natürlich ist es mental auch ein Rückschlag.“

💬 @MSabitzer blickt nach vorn: "Wir haben noch 2 Spiele, alles ist offen. Jetzt heißt es: Kopf hoch & in der Liga gg Hannover 3 Pkt. holen." pic.twitter.com/jxv57b31Ue — RB Leipzig (@DieRotenBullen) November 2, 2017

Nummer vier:

„Endspiele“ sind in dieser Saison noch nicht die Stärke der Leipziger. Im DFB-Pokal war vergangene Woche gegen die Bayern Schluss. Am Mittwochabend verloren die Leipziger das vorgezogene Endspiel um Platz zwei der Gruppe G in der Königsklasse. Das Hasenhüttl-Team kann sich in den verbleibenden zwei Partien mit zwei Zählern Rückstand auf Porto nicht mehr aus eigener Kraft für das Achtelfinale qualifizieren. Beim AS Monaco steht in drei Wochen bereits das nächste Endspiel um Platz drei auf dem Programm. Damit das Ziel international zu überwintern, zumindest in der Europa League klappt, muss auswärts in der Champions League erstmals etwas Zählbares her.

Durchklicken: Das sagt die Presse Marca (Spanien): "Danilo brachte Porto in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße und sicherte am Mittwoch durch den 3: 1-Sieg gegen RB Leipzig alle Chancen auf das Weiterkommen in Gruppe G. Nach 13 Minuten gingen die Gastgeber durch Kapitän Hector Herrera in Führung. Leipzig glich aus, als der eingewechselte Timo Werner drei Minuten nach Wiederanpfiff über den heraustürmenden Porto-Torhüter Jose Sa hinweg ins Tor schoss. Nach 61 Minuten traf Danilo nach einem Freistoß in die untere Ecke, der eingewechselte Pereira stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Porto rangiert mit sechs Punkten auf Rang zwei, zwei vor Leipzig auf Rang drei." © Marca SportBild: "Das sechste von acht Porto-Toren in dieser Champions-League-Saison aus einer Standard-Situation. Vier davon haben sie gegen Leipzig gemacht!" Correio da Manhã (Portugal): "Der FC Porto hat in der Champions League einen schwer erkämpften aber doch klaren 3:1-Triumph über RB Leipzig erreicht. Ein Ergebnis sicherte dem Team von Trainer Sérgio Conceição den zweiten Platz in der Gruppe G. Die Partie begann denkbar schlecht für Porto: Maregas Verletzung – er wurde durch Andre André ersetzt (12.) ersetzt – zwang Conceicao früh das taktische System von einem 4-4-2 in ein 4-3-3 zu ändern. Die Verletzung war ein schwerer Schlag, doch bereits eine Minute später erzielten die aber das erste Tor kam in der nächsten Minute. Eine Ecke von Alex Telles verwertete der Mexikaner Herrera zum 1:0." Kicker (Deutschland): "Leipzigs zweite Champions-League-Dienstreise ging ebenso wie die vorherige in die Hose. Wie bereits vor wenigen Wochen in Istanbul standen die Sachsen auch in Porto am Ende mit leeren Händen da. Neben der 1:3-Niederlage musste der Bundesligist auch noch den Verlust von Angreifer Augustin verkraften. Der FC Porto wiederum baute seine ohnehin schon positive Bilanz gegen deutsche Klubs weiter aus." L'Equipe (Frankreich): "Der FC Porto schlug am Mittwochabend Leipzig mit 3:1 und belegt in der Gruppe G den zweiten Platz. Hecto Herrera (13.), Danilo Pereira (31.) und Maxi Pereira (90. + 3) trafen für Drachen, während Timo Werner, der zur Halbzeit ins Spiel kam, das einzige Tor für die Deutschen erzielte (48.). Trotz der Verletzung Marega und des größtenteils blass gebliebenen Aboubakar setzte sich der FC Porto ohne Glanz gegen RB Leipzig durch. Dank Herrera, Danilo und Maxi Pereira belegten die Dragons hinter den Besiktas den zweiten Platz." Publico (Portugal): "Zwei Offensivspieler mit Muskelverletzungen schränken die ohnehin schon sparsamen Möglichkeiten im Angriff noch mehr ein, das Spiel des deutsche Vizemeisters bereitet viele Schwierigkeiten, aber der FC Porto bleibt in seinem Spiel nicht stehen." Spiegel Online: "Der Bundesligazweite der Vorsaison agierte lange zu zurückhaltend und zu fehlerhaft im eigenen Ballbesitz. Mit seiner körperbetonten Spielweise kontrollierte stattdessen der ungeschlagene Tabellenführer Portugals die Partie." France Football (Frankreich): "Dem FC Porto genügt eine glanzlose Leistung zum Sieg. Dank Herrera, Danilo und Maxi Pereira belegen die Dragons hinter Besiktas den zweiten Platz. Die jungen Deutschen haben den Erfolg verpasst." Süddeutsche Zeitung: "Für Leipzig setzte sich damit trotz teilweise überzeugender Leistung der Ergebnis-Negativtrend fort: Aus im Pokal, Rückstand im Meisterkampf - und nun das große Zittern in der Champions League. Dabei sollte vier Tage nach der Bundesliga-Niederlage in München wieder ein Erfolgserlebnis her."

KOMMENTIEREN