Stars ohne Vertrag: Diese Fußballer sind seit 1. Juli vereinslos

Für manche Spieler endet an diesem Tag eine große Liebesbeziehung - die zu ihrem Klub. Spielerverträge im internationalen Fußball laufen zumeist bis zum 30. Juni. Der 1. Juli ist damit der Beginn einer neuen Saison im Profifußball. Und auch in diesem Jahr sind einige (ehemalige) Weltstars für kurze Zeit wieder arbeitslos. Doch in diesem Jahr sind die Namen besonders klangvoll.

Unter anderem Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic gehört zu den Spielern, die noch keinen Vertrag für die kommende Saison erhalten haben. Sein Ex-Verein Manchester United ließ den Vertrag mit dem Stürmer auslaufen. Der 35-Jährige hatte sich in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen. Seine Karriere beenden will er jedoch noch nicht. Ein USA-Wechsel ist nach der Genesung möglich.

Auch die Karriere von Holger Badstuber steht auf der Kippe. Der Ex-Innenverteidiger des FC Bayern München wurde in seiner Karriere von vielen Verletzungen zurückgeworfen. Nun steht er nach eigener Aussage kurz vor der Unterschrift bei einem neuen Verein. "Es laufen Gespräche. Es gibt konkrete Angebote. Aber bisher ist noch nichts fix", sagte der 28 Jahre alte Fußballer der Bild-Zeitung. Der 31-malige Nationalspieler war in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde vom FC Bayern an Schalke 04 ausgeliehen. Sein Kontrakt beim Rekordmeister in München wurde nicht verlängert.