Die Aufstellung: Mit dieser Startelf geht der BVB in das Duell mit Hannover 96

Wie spielt Borussia Dortmund ? Lucien Favre setzt gegen Hannover 96 auf personelle Beständigkeit. Im Vergleich zum phasenweise richtig guten 4:1-Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gegen RB Leipzig stellt der Schweizer seine Mannschaft für das Freitagsspiel gegen die Niedersachsen ( ab 20.30 Uhr im Liveticker ) nur auf einer Position um: Für den zuletzt schwachen Christian Pulisic, der gar nicht im Kader steht, rückt ein Neuzugang in die Mannschaft.

Alcacer-Einsatz lange offen

Lucien Favre hatte einen Einsatz des Spaniers Paco Alcácer lange offen gelassen. „Möglich. Vielleicht. Das werden wir morgen nach dem Training am Nachmittag sehen“, kündigte der BVB-Coach am Mittwoch an. Am Donnerstagabend war dann klar: Das Spiel am Maschsee kommt für ihn zu früh.

Die Borussia hatte Alcácer am Dienstag für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen. Der BVB hat eine Kaufoption, durch die der 13-malige Nationalspieler für vier weitere Jahre an den Club gebunden werden kann. Alcácer, der an diesem Donnerstag 25 Jahre alt wird, hat in der spanischen Liga 151 Spiele bestritten und dabei 43 Tore erzielt.