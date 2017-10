Startelf des FC Bayern gegen RB Leipzig im DFB-Pokal veröffentlicht

Das Doppelduell binnen vier Tagen mit Rekordpokalsieger und Rekordmeister FC Bayern wird für RB Leipzig zur Standortbestimmung in Sachen Titelreife. An diesem Mittwoch (20.45 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker) will die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl den ersten Sieg über den ruhmreichen Verein aus München feiern, für den ein Aus in der zweiten Runde um den DFB-Pokal bereits das Ende zumindest der Triple-Träume bedeuten würde. Ein weiterer RB-Sieg am Samstag in der Bundesliga in München und die Leipziger würden auch dort auf jeden Fall an den Bayern vorbeiziehen und womöglich sogar die Tabellenführung erobern.