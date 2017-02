Starten die 96-Raketen künftig gemeinsam?

Bech (24) begann dann, schoss das entscheidende Tor und war bester Mann gegen Kaiserslautern. Sarenren-Bazee (20), der schnellste 96-Profi aus der eigenen Jugend, kam erst in der Nachspielzeit. Auf der rechten Außenbahn kann es bei 96 nur einen geben, so schien es. Doch das muss nicht so bleiben. Trainer Daniel Stendel deutete nun erstmals an, beide gleichzeitig angreifen zu lassen.

Erst mal hat Bech die Nase vorn im Raketen-Duell. „Uffe hat fast die komplette Vorbereitung mitgemacht“, sagt Stendel. Der Däne war an fast jedem Tor in den Vorbereitungsspielen beteiligt. Sarenren-Bazee hat große Teile der Vorbereitung verpasst. „Man hat Noah schon angemerkt, dass er nicht 100 Prozent Power hat“, erklärt der Trainer, „wenn er das nicht hat, ist es schwierig, seine Geschwindigkeit auf dem Platz zu bekommen. Aber das können wir in dieser Woche hinbekommen.“

Startet 96 also schon am Freitag bei Greuther Fürth (18.30 Uhr) mit der doppelten Rakete Sarenren-Bazee und Bech? Am Mittwoch trainierte Bech nicht mit der Mannschaft, sondern radelte nur zur Schonung mit Stefan Strandberg. Der Einsatz am Freitag ist nicht in Gefahr.

Denkbar wäre, Sarenren-Bazee rechts vorn und Bech als zweite Spitze neben Martin Harnik aufzubieten. Niclas Füllkrug kämpft wie Kenan Karaman um seine Form. Bech behauptet übrigens: „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent“, aber er weiß auch: „Normalerweise geht das schnell mit mir.“ Er ist halt ein Dänen-Flitzer.