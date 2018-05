Stasi-Skandal: Dynamo-Legenden fordern Geyer-Absetzung als Ehrenspielführer

Hans-Jürgen Kreische (re. vor dem Europapokalspiel gegen Leeds United 1970) war in den 60-er und 70-er Jahren als offensiver Mittelfeldspieler bei Dynamo der Torjäger vom Dienst. Der Sohn von Hans Kreische, der einst an der Seite von Helmut Schön für den DSC-Nachfolger SG Friedrichstadt und später auch für den neuen Klub Dynamo spielte, war der erste Dresdner Nationalspieler seit der Verpflanzung Dynamos 1954 nach Berlin. Kreische junior (Jahrgang 1947) bestritt von 1957 bis 1978 genau 234 Oberliga-Spiele und schoss 127 Tore. Er wurde mit Dynamo fünfmal DDR-Meister, einmal Pokalsieger und absolvierte 50 Länderspiele (25 Tore) für die DDR. 1972 gewann er Olympia-Bronze in München und nahm 1974 an der WM in der Bundesrepublik teil. Beim legendären 1:0 der DDR-Auswahl über den Gastgeber stand er in Hamburg auf dem Rasen. Nach der Wende war er auch Nachwuchs- und Cheftrainer bei Dynamo und arbeitet gegenwärtig im Scouting seines Heimatvereins. © Archiv DNN

Dieter Riedel, geboren 1947 in Gröditz, stürmte von 1967 bis 1981 für die Dresdner. Der kleine, aber schnelle und wendige Angreifer schoss 1967 gegen die Glasgow Rangers das erste EC-Tor für die Dresdner und gehörte zur legendären Elf von Meistertrainer Walter Fritzsch, die in den Goldenen Siebzigern den Dresdner Kreisel begründete. Riedel bestritt 230 Punktspiele, machte 51 Tore und war in 49 EC-Spielen dabei, in denen er neun Treffer beisteuerte. Er holte fünf Meistertitel mit Dynamo, zwei Pokalsiege und durfte vier Länderspiele absolvieren. 1976 wurde er mit der DDR-Auswahl Olympiasieger. An der Seite von Klaus Sammer war er später Co-Trainer der Oberliga-Elf, bis beide 1986 vom Verein geschasst wurden. Nach der Wende war er zeitweise Präsident von Dynamo und wirkte auch mal im Aufsichtsrat mit. © Frank Kruczynski

Reinhard Häfner (geboren 1952 und gestorben 2016) stammte aus Sonneberg in Thüringen und kam über die Zwischenstation Rot-Weiß Erfurt nach Dresden, wo er von 1971 bis 1988 für Dynamo spielte und im Mittelfeld glänzte. Der Supertechniker machte 366 Oberliga-Spiele und dabei 49 Tore, bereitete aber vor allem Treffer seiner Mitspieler vor. Der Schwarzschopf war auch international oft am Ball, in 65 Europacup-Spielen dabei. 1976 traf er im Endspiel von Montreal beim 3:1 gegen Polen und wurde Olympiasieger mit der DDR. Als Trainer holte er mit Dynamo 1990 das Double und schaffte die Qualifikation für die Bundesliga, wurde danach aber entlassen. Gesundheitlich schwer angeschlagen machte er später viele Krisenjahre durch und starb 2016 viel zu früh. © Frank Kruczynski

Klaus Sammer, geboren 1942 in Gröditz, wechselte vom SC Einheit Dresden zu Dynamo und rettete den Ortsrivalen 1965 gemeinsam mit Klaus Engels vor dem Abstieg. Der damalige Spielmacher, der später in der Verteidigung zu Hause war, gehörte zu den absoluten Leistungsträgern bei Dynamo und schoss die SGD 1971 zum ersten Double. Bis 1975 machte er 209 Punktspiele (29 Tore), wurde zweimal als Spieler Meister. Für die DDR bestritt der Vater von Matthias Sammer 21 Länderspiele, durfte aber später nicht mehr ins westliche Ausland reisen, weil ihm Fluchtgedanken unterstellt wurden. Im Nachwuchs war er später erfolgreich Trainer bei Dynamo und übernahm 1983 auch die Oberliga-Elf, mit der er zweimal FDGB-Pokalsieger wurde. Das 3:7 von Uerdingen und die Flucht von Frank Lippmann in den Westen kosteten ihn den Job, zudem war er schon länger im Fokus der Stasi. Nach der Wende Comeback als Bundesliga-Trainer, bis ihn Präsident Rolf-Jürgen Otto beurlaubte. Später arbeitete er für den DFB, lebt als Rentner immer noch in Dresden. © Dresdner Fußball-Museum

Wolfgang Oeser, geboren 1932 und gestorben 2013 in Dresden, gehörte in einer schwierigen Zeit zu den Säulen Dynamos. Er kam aus Freital zur SGD und spielte von 1956 bis 1968 für den vom Zwangsumzug der einstigen Meisterelf nach Berlin gebeutelten Klub. 213 Punktspiele machte er in der Bezirks-, der 1. und 2. DDR-Liga und in der Oberliga mit, war Kapitän und Aufstiegsheld 1958 und 1962. Später war er als Nachwuchstrainer, Trainer der 2. Mannschaft und Mannschaftsleiter der Oberliga-Truppe aktiv. © imago/Christian Schroedter

Hartmut Schade, der am 13. November 1954 in Radeberg geboren wurde, spielte von 1969 bis 1984 für Dynamo im Mittelfeld. Der laufstarke Kicker mit der Pferdelunge machte 198 Oberliga-Spiele und 34 Tore unter den Trainern Walter Fritzsch, Gerhard Prautzsch und Klaus Sammer. In 45 EC-Partien war der Schwarzschopf dabei, wurde viermal DDR-Meister und dreimal Pokalsieger, ehe der Körper nicht mehr mitspielte. Sein größter Erfolg war der Olympiasieg 1976 in Montreal. Als Co-Trainer von Reinhard Häfner schaffte er 1991 die Qualifikation Dynamos zur Bundesliga, wurde aber wie Häfner überraschend entlassen. Später kehrte er in der Regionalliga als Chefcoach zurück, zog dann nach München, wo er heute noch als Unternehmer in der Mode-, Immobilien- und Messebranche aktiv ist. © imago sportfotodienst

Ulf Kirsten stammt aus Riesa, wo er 1965 das Licht der Welt erblickte. In Dresden ging sein Stern unter den Trainern Klaus Sammer und Dieter Riedel auf, die ihn in die Oberliga-Elf holten. 154 Spiele machte der Torjäger für Dynamo, schoss dabei bis 1990 57 Tore. Acht Treffer glückten ihm im SGD-Trikot im Europapokal, später kamen viele für Bayer Leverkusen hinzu. 1989 und 1990 war Kirsten DDR-Meister, 1984, 1985 und 1990 auch FDGB-Pokalsieger. 100 Länderspiele bestritt er für die DDR und das vereinte Deutschland, 1993 holte er mit Leverkusen den DFB-Pokal. Er unterstützte Dynamo in schwieriger Zeit mit der Gründung einer Stiftung, machte sein Abschiedsspiel in Dresden und sah zu, wie sein Sohn Benjamin in der 2. Bundesliga für Dynamo im Tor stand. © Archiv DNN

Hans-Jürgen Dörner (Jahrgang 1951) wechselte aus Görlitz nach Dresden und wurde hier zum Star. Noch ohne Oberliga-Einsatz war er schon DDR-Nationalspieler, brachte es letztlich auf 100 A-Länderspiele für den Arbeiter- und Bauernstaat. Dörner hält viele Rekorde, machte 400 Punktspiele für Dynamo, in denen er 70 Tore erzielte. Er spielte im Angriff, im Tor, aber berühmt wurde er als Libero und Kapitän von Dynamo sowie der DDR-Auswahl. 1976 war er beim Olympiasieg in Kanada dabei, traf in den Spielen bis zum Finale mehrfach. Die WM 1974 verpasste er nur wegen einer Gelbsucht, ansonsten war der leichtfüßige Dirigent gesetzt, bis ihn Eduard Geyer nicht mehr brauchte, als er das Traineramt übernahm. Dabei war "Dixie" im Jahr zuvor noch DDR-Fußballer des Jahres gewesen - zum dritten Mal. Nach der Wende arbeitete er beim DFB, in Bremen, später in Zwickau und Kairo. Derzeit sitzt er im Aufsichtsrat von Dynamo, verantwortlich für sportliche Belange. © Frank Kruczynski